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Плюсы и минусы поздней беременности

Фото: GLOBAL LOOK press/Liz Gregg
Когда наступает идеальный возраст для материнства? На этот вопрос нет ответа – вернее, ответов очень много, ведь у каждой женщины свое мнение на этот счет.
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Кто-то считает, что родить обязательно нужно до 25 лет – хотя бы первого ребенка, потом будет поздно. Кто-то скажет, что сначала надо получить образование, построить карьеру, добиться материальной независимости, чтобы обеспечить ребенка всем необходимым.

В целом по современным меркам под по-настоящему поздней беременностью подразумевается та, что наступает после 40 лет, и решив родить ребенка в этом возрасте, стоит как следует изучить возможные плюсы и минусы. Какие – рассказал интернет-журнал Kleo.ru.

Во многих аспектах поздняя беременность не уступает той, которая приходится, например, на 20-25 лет. Во-первых, материнство в этом возрасте сложно назвать незапланированным и случайным – для большинства женщин это вполне осознанный шаг, когда все "за" и "против" давно взвешены.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jeremy Maude

В 20 лет еще хочется, что называется, пожить для себя, в 25-35 амбиции требуют строить карьеру, ни на что не отвлекаясь, а вот ближе к 40 годам женщина уже готова не только родить, но, что не менее важно, воспитывать ребенка, уделять ему все необходимое время и силы. Во-вторых, беременность может благотворно сказаться на организме будущей мамы: гормоны, вырабатывающиеся во время беременности, способствуют повышению эластичности мышечных тканей и укрепляют костную систему, снижая риск развития остеопороза, понижается артериальное давление и уровень холестерина в крови, что уменьшает риск возникновения гипертонической болезни и инсульта, да и климакс наступит позже. В-третьих, материальное положение взрослой мамы обычно гораздо стабильнее, поэтому можно позволить себе нанять няню или, наоборот, самой сидеть с ребенком больше положенных декретных месяцев.

Однако после 35 возрастают и определенные риски: в частности, вероятность внематочной беременности, генетических аномалий развития или наследственных заболеваний. Чаще возникают осложнения: выкидыши, преждевременные роды, гипоксия плода и хромосомные отклонения. К тому же в подавляющем большинстве случаев при таких беременностях показано кесарево сечение, шрам от которого многие женщины считают эстетически непривлекательным.

Кроме того, распространено мнение, что с возрастом и силы уже не те, и энергии гораздо меньше, чем в 20-25 лет: сложнее не только справляться с токсикозом и болью в пояснице, подниматься по лестнице и наклоняться с большим животом, но и не спать всю ночь, когда малыш капризничает, или успевать за непоседливым годовалым ребенком, который так и норовит ускользнуть из поля зрения.

Поэтому тем, кто впервые решился стать мамой в 35-40 лет, необходимо особенно тщательно подходить к планированию беременности. Начинать подготовку лучше всего как минимум за три месяца. В первую очередь надо избавиться от вредных привычек, ведь токсины выводятся из организма не за один день и даже не за несколько недель, а гораздо дольше.

Фото: GLOBAL LOOK press/Patrick Pleul

Параллельно с этим пора начинать медицинское обследование: посетить гинеколога, терапевта, ЛОРа, а также стоматолога – вылечить все проблемные зубы и заменить просевшие пломбы, поскольку если зуб заболит уже во время беременности, придется либо отказаться от анестезии, либо подвергнуть ребенка совершенно ненужному дополнительному риску. Взрослым мамам также рекомендуется проверить сосуды, потому что в процессе вынашивания малыша матке предстоит вырасти в несколько раз, что будет проблематично при плохом кровоснабжении.

Для того, чтобы минимизировать риски врожденных пороков развития плода и дефекта нервной трубки (будущего головного и спинного мозга ребенка), а также облегчить течение беременности, ученые и медики советуют начать употребление фолиевой кислоты. Фолаты способствуют благополучному течению беременности и значительно снижают вероятность возникновения пороков развития. При этом фолиевую кислоту необходимо принимать еще на этапе планирования беременности: нервная трубка формируется в первый месяц, поэтому так важно еще до зачатия обеспечить организм защитным уровнем фолатов.

Этот витамин содержится в зеленых овощах и травах, шиповнике, свекле, горохе, фасоли, тыкве, злаках, бананах, баранине, печени животных, тунце, лососе, однако необходимую дозу ежедневно "наедать" не так-то просто и лучше всего заблаговременно начать прием витаминно-минеральных комплексов. Оптимальная дозировка для быстрого насыщения организма фолатами – 800 мкг фолиевой кислоты в сутки.

Питанию и физическим нагрузкам стоит уделять время всем будущим мамам, но чем женщина старше, тем тщательнее нужно следить за своим весом, поскольку с возрастом гормональный фон и без того подвержен изменениям, а лишние килограммы могут негативно влиять на него. Конечно, никто не говорит о том, что беременным надо обосноваться в спортзале и изматывать себя физическими нагрузками вкупе с жесткими диетами — ни в коем случае. Лучше всего выбрать что-нибудь не очень интенсивное: скандинавскую ходьбу, йогу, плавание, аквааэробику.

Также можно обратить внимание на танцы – они отлично помогают укрепить мышцы живота, что будет очень кстати непосредственно во время родов.

Что же касается питания, то здесь тоже лучше придерживаться золотой середины: не позволять себе слишком много лишнего и вредного (фастфуд, мучные изделия, сладости, в том числе и сладкие фрукты, острые, кислые и экзотические блюда), но и не забывать иногда баловать себя чем-нибудь вкусным. В целом же основу рациона будущей мамы должны составлять белки и сложные углеводы: яйца, молочные продукты, мясо, курица, творог, крупы, цельнозерновой хлеб, некрахмалистые овощи, зелень и фрукты. Чай и кофе рекомендуется пить не больше двух чашек в день и не очень крепкие.

Поздняя беременность, конечно, повышает риски осложнений, поэтому будущей маме лучше всего максимально обезопасить себя во всех сферах жизни: перебраться по возможности в район с хорошей экологией, не поднимать тяжести, не летать на самолетах (особенно в первые и последние недели беременности), избегать стрессовых ситуаций, неприятных людей – в частности, тех, кто любит пугать "страшилками" о том, чем грозит обернуться первая поздняя беременность.

Не стоит также читать форумы в интернете, где посетители запугивают друг друга историями знакомых своих знакомых и их знакомых. Слушать лучше только своего специалиста и выполнять все его рекомендации. Заблаговременное медицинское обследование и прием витаминов вместе со здоровым образом жизни и спокойным, позитивным эмоциональным фоном позволят минимизировать риски и по-настоящему наслаждаться поздней беременностью.

18 января 2017, 11:24

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