Пять правил в достижении любых целей

Еще совсем недавно, в новогодние праздники, мы ставили перед собой цели и намечали планы на предстоящий год. Теперь, при наступлении трудовых будней, многих интересует вопрос: как двигаться к целям и что предпринимать, чтобы не сбиться с курса.

Мне видится две основные причины, почему в этом вопросе мы отклоняемся в сторону. Первая – нет полной ясности, куда мы все-таки идем, ведь чтобы двигаться вперед, цель должна быть четко и ясно сформулирована. И этой формулировкой необходимо пропитаться всем своим существом, мыслями и чувствами.

Вторая причина связана с особенностью нашего внимания. Оно не стабильно и все время “прыгает и скачет". Если человека отвлекают, ему тяжело удерживать внимание на том, чем он занимается. Но даже если никто не отвлекает, само по себе внимание скользит с объекта на объект и внутри идет постоянный поток мыслей. Вполне очевидно, что нам, если мы не хотим отклоняться в сторону, нужно тренировать именно концентрацию внимания.

Здесь можно привести в пример кошку. Когда она охотится, она предельно целеустремлена и сосредоточена на объекте охоты. Даже если к ней вплотную подойти, она никого не увидит. Но когда кошка лежит и отдыхает, она при этом все время водит ушками, слушая пространство. У нее работают два вида мобилизационного внимания – объектное и пространственное. Ими пользуются все животные в природе, и в человеке они тоже есть, но не в таком активном состоянии. Чтобы двигаться к поставленным целям и при этом не упускать из виду то, что происходит вокруг, важно тренировать именно эти два типа внимания. А также развивать умение быстро между ними переключаться.

Для обучения такому навыку нужен организованный тренинг в зале – через текст такое освоить не получится. Сейчас же предлагаю несколько простых идей, как все-таки сделать путь к намеченным целям более эффективным:

Список перед глазами. Те основные цели и ориентиры, которые мы наметили для себя на этот год, можно оформить коротким списком и держать его перед глазами. Например, выписать их на открытку и использовать ее в качестве закладки в ежедневнике или блокноте.

Структура. Для того, чтобы прийти к желаемым результатам, могут понадобиться разные проекты, из разных сфер жизни. Нужны будут и регулярные действия, и разовые шаги. Обязательные, и желаемые. Все это множество организуется в собственную систему ведения дел – с календарем, расписанием и делением года на более мелкие временные отрезки.

Прагматичный минимум. На пути к целям придется сознательно от чего-то отказаться. Отправляясь в дорогу, взять с собой лишь ценный, необходимый багаж. Нагрузка должна быть соответствующей – чтобы не надрываться, но и не потеряться в пустоте.

Порядок. Так называемый творческий беспорядок оправдан лишь тогда, когда активно идет рабочий процесс и под рукой нужны различные материалы, бумаги и записи. После завершения рабочего цикла имеет смысл навести порядок – рассортировать материалы и вернуть их на место, а все ненужное лучше сразу же удалить.

Образ жизни. Для достижения новых целей нужно, как правило, что-то поменять и в своем образе жизни. Привычки и распорядок, регулярные действия на каждый день, неделю и месяц. Принципиально важно настроить собственный режим труда и отдыха, сон, питание, нагрузки, тренировки.

И в конце хочется еще раз напомнить о том, что в нашей жизни всегда есть спады и подъемы. Все как в природе – день сменяет ночь, цикличность времен года, погода и непогода. Как и любые живые существа, мы связаны с биоритмами. Мы чутко реагируем на давление атмосферы, магнитную ситуацию и вспышки на солнце. Иногда могут опускаться руки. Иногда не хватает терпения. Хочется прийти к своим целям тут же и сразу. Год – это с одной стороны быстро, а с другой стороны – это множество дней, сменяющих друг друга. На этом пути нужны будут и спокойствие, и терпение, и самодисциплина. Вспоминайте свое победительное поведение, верьте в себя и пусть у вас все получается.