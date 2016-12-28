Как в новогоднюю ночь выглядеть на все сто

Новый год совсем рядом! В запасе остается еще пара дней, чтобы купить подарки, выбрать наряд и приготовиться к празднику. Самое время подумать о том, как в праздничную ночь выглядеть и чувствовать себя на все сто.

Для многих девушек внешность играет ключевую роль. Когда мы хорошо выглядим, мы уверены в себе и наша психика в балансе. Пусть Новый год станет поводом, чтобы уделить себе чуть больше внимания. Ведь в обычной жизни далеко не всегда и не всем удается это сделать. Кто-то больше заботиться о других, нежели о себе. У кого-то не выработана привычка, или не хватает времени. А между тем, поддержка внешности – это наш базовый женский навык. Он позволяет нам всегда оставаться женственными. Распланируйте свое время перед праздником так, чтобы успеть сделать все процедуры. Продумайте еще, как лучше выспаться с учетом биологических ритмов. Правильно организованный отдых хорошо отразится и на внешнем виде, и на внутреннем состоянии.



Новогоднюю ночь многие девушки проведут на каблуках. И для многих это будет задача не из легких. Чтобы каблуки принесли пользу и удовольствие, подберите свою идеальную высоту. Мы уже писали об этой технике, напомню суть. Надо без обуви подняться на носки в максимально комфортное для себя положение – и измерить получившееся расстояние от пола до пятки. Это и будет та самая высота каблука, которую надо выбирать при покупке в магазине.

В Новый год нас ждет и еще один соблазн – праздничный стол с разнообразием закусок. Получите от него удовольствие! Ешьте не торопясь, делайте паузы, пробуйте по чуть-чуть разные блюда. Стоит выбирать еду, которая радует глаз, и наслаждаться эстетикой. Чтобы не было переедания, сидеть лучше ровно, слегка наклонившись вперед и упираясь в стопы. Выходите из-за стола с легкостью, больше двигайтесь в течение вечера.

Будет у нас не один день, а целая неделя праздников. Вы уже решили, чему посвятить это время? Пусть оно пройдет с пользой. Если обычно нет времени встретиться с кем-то, то сделайте эту встречу. Если обычно нет времени на себя, побудьте с собой. Переходный момент из одного года в другой – прекрасная возможность остановить суету. Успокоить мысли, переосмыслить опыт, посмотреть в будущее. Решить, куда направиться и какие идеи претворить в новом году. Осознанное планирование позволяет достичь в жизни большего, нежели если жить лишь текущим днем и не смотреть в будущее.

Чем бы мы ни занимались, нам в любом случае важно то, с чего мы начали. Это хорошее самочувствие и прекрасный внешний вид. Они нужны нам всегда, не только в праздники. Они нужны нам в карьере, в личной жизни, в отношениях. Привлекательный человек с позитивным настроем во всем добивается больших успехов. Пусть Новый год принесет нам удачу и постоянство хорошего настроения! С наступающим!