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"Маленькая принцесса": Агаларов умилил играми с младшей дочкой (видео)

Эмин Агаларов показал ролик, снятый на прогулке с Афиной. Поклонники пришли в восторг от трогательных кадров.
прочитано 196 раз

В ролике Эмин Агаларов играет с малышкой на природе. Девочке почти полтора года. "Маленькая принцесса Афина! Смотришь на вас – и сразу деток хочется!" – прокомментировала публикацию бизнесмена одна из подписчиц.

Недавно певец решил расстаться с матерью Афины. Он официально сообщил о разрыве отношений с моделью Аленой Гавриловой и поблагодарил ее за прожитое вместе время.

Автор: 11 июня 2020, 13:57 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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