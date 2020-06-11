"Маленькая принцесса": Агаларов умилил играми с младшей дочкой (видео)

В ролике Эмин Агаларов играет с малышкой на природе. Девочке почти полтора года. "Маленькая принцесса Афина! Смотришь на вас – и сразу деток хочется!" – прокомментировала публикацию бизнесмена одна из подписчиц.
Недавно певец решил расстаться с матерью Афины. Он официально сообщил о разрыве отношений с моделью Аленой Гавриловой и поблагодарил ее за прожитое вместе время.
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