Первый в истории выход двух женщин в открытый космос сорвался

Запланированный на 29 марта первый в истории выход двух женщин-астронавтов в открытый космос сорвался, передает НСН. Специалисты NASA не смогли подготовить два скафандра подходящего размера.
Теперь компанию Кристине Кок составит Ник Хейг, сообщает РИА ФАН. Они заменят аккумуляторы на внешней поверхности МКС.
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