Россияне разоблачили видео с инопланетянами
НЛО в ролике снято ночью. Корабль повисел над селом, а затем скрылся. Местные жители связали участившиеся визиты инопланетян с недавним землетрясением. На видео, снятом во время последнего посещения, заметен объект, который через некоторое время исчезает "классическим" голливудским способом – через светящийся портал.
Скептики после публикации видео нашли нестыковки: по их мнению, полыхающий огнями корабль должны были увидеть все в округе, а не единственный свидетель. Большинство комментаторов уверены, что в ролике использована компьютерная графика, передает Пятый канал.
А позже нашелся и оригинал видео на YouTube. Он называется "НЛО зависает и исчезает над Южным Колорадо". Датирован ролик 19 апреля 2017 года. Специалисты по компьютерной графике в один голос заявляют, что подобный ролик можно создать примерно за сутки, не имя профессиональных навыков анимации, пишет сайт "Комсомольская правда".
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