Лайки в Facebook вызывают недомогание

Исследователи на протяжении трех лет анализировали субъективную оценку самочувствия 5208 испытуемых и их активность в социальной сети Facebook. Ученые отметили, что чем чаще человек публикует и лайкает посты и переходит по внешним ссылкам, тем хуже он оценивает свое состояние здоровья.

Спустя год после регулярного использования социальной сети испытуемые пожаловались на ухудшение психического здоровья. Также они стали хуже оценивать свое физическое состояние и удовлетворенность своей жизнью, передает Harvard Business Review.

Помимо субъективных показателей, специалисты также анализировали индекс массы тела группы испытуемых. Ученые установили, что при ухудшении оценки самочувствия человека увеличивается его вес.

Отметим, что специалисты не смогли установить причины ухудшения оценки собственного здоровья. Они предположили, что социальные сети могут ограничивать человеческое общение в реальном мире. Тем не менее, ученые считают, что чрезмерная активность Facebook может быть вызвана недостатком друзей вне социальных сетей.

