Ягудин в одних трусах поразил народ заплывом на катке

Похоже, что фигурист находится в приподнятом настроении духа. Чтобы не терять времени перед подготовкой шоу Ильи Авербуха "Шутовская свадьба", премьера которого состоится на Мальте, мужчина стал регулярно выкладывать в сеть юмористические публикации.
Вот и в этот раз не обошлось без неординарного юмора спортсмена. Как сообщает "Экспресс газета", теперь мужчина предпочел в одних плавательных трусах устроить заплыв на катке. Сперва он идет на круг, чтобы набрать скорость, а потом падает животом на подтаявший лед и катится по нему, взметая фонтан брызг.
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