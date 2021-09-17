К чему снится лев женщине и мужчине? Читайте в свежем выпуске сонника от "Дни.ру"

Большинство людей с детства знают, как выглядит и живёт царь зверей – возможно, поэтому он нередко является нам в мире грёз. Поэтому вопрос о том, к чему снится лев, интересен практически каждому. Исследователи сходятся во мнении, что величественный зверь во сне так или иначе предупреждает человека о грядущем важном событии в жизни. Однако его пользу или вред можно определить лишь по некоторым деталям.

К чему снится лев женщине

Появление львов и тигров во снах представительниц прекрасного пола весьма неоднозначно. С одной стороны, для девушек это может означать появление сильной соперницы, как в карьере, так и в личной жизни. С другой стороны, лев во сне может предвещать для них брак с красивым и состоятельным мужчиной.

К чему снится лев мужчине

Для мужчины явление царя зверей в мире грёз также может иметь противоречивое значение. К примеру, если во сне лев рычит или скалится – высшие силы могут предупреждать о трудностях при подъёме по карьерной или социальной лестницы. Но если лев или львица спокойно подходят к спящему или заходят к нему в дом, это может предвещать долгий и счастливый союз с прекрасной дамой.

СОННИК ВАНГИ

Знаменитая ясновидящая считала грациозную кошку скорее негативным, чем положительным знамением. Расшифровка сонника Ванги гласит, что лев снится к ссорам и конфликтам с влиятельными и высокопоставленными людьми. Исключение составляют львята: маленькие пушистые детёныши, напротив, – указывает на симпатию и покровительство могущественных людей по отношению к спящему.

СОННИК МИЛЛЕРА

Согласно данной трактовке, определить, к чему снится лев женщине или мужчине можно по различным подробностям сновидения. Так, в большинстве случаев это означает, что человек попал под влияние высших сил и пока не может что-либо с этим сделать. Но если спящий сумел укротить или подчинить себе животное – в ближайшее время он сможет успешно справиться с трудной ситуацией и выйти победителем.

СОННИК ФРЕЙДА

Великий психоаналитик традиционно рассматривал сны в свете сексуальных потребностей и ситуации в половой жизни. В частности, преследующий лев снится женщине из-за её потребности в соитии с властным и доминирующим мужчиной. Представителям сильного пола лев во сне, напротив, говорит о желании инициативы со стороны дамы и даже мазохистских наклонностях при занятиях любовью.