Сонник "Дни.ру" расшифровал, к чему снится океан. Познай суть скрытого послания вместе с нами.

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Увидеть в мире грез бескрайние воды — значит получить скрытое послание от высших сил. К чему снится океан? В первую очередь нужно вспомнить характер огромного водоема. Добрый знак, если вы столкнулись со спокойными водами — наяву вас ждет материальное благополучие и мирная жизнь. Другое дело — если вы видели бушующие волны и шторм. В таком случае в реальной жизни не исключены ссоры и раздоры.

СОННИК ФРЕЙДА

Знаменитый психолог трактовал такие сны по-разному для представителей различных полов. Эксперт объяснял, к чему снится океан женщине, по эмоциональному признаку. Даме, которая узрела во сне масштабное скопление жидкости, такое видение сигнализирует о беспокойстве перед романтической встречей с воздыхателем.

Иначе дело обстоит, когда сновидцем является представитель сильного пола. Фрейд определил, к чему снится океан мужчине, на основании сексуальных потребностей. По мнению психолога, такой сон говорит о сниженной половой функции и скоротечной интимной близости.

СОННИК ХАССЕ

Польская ясновидящая иначе отвечала на вопрос, к чему снится океан. Согласно трактованию мисс Хассе, сновидцу видение об океане сулит долгую дорогу. Не исключено, что скоро вы отправитесь в длительную поездку или же путь к цели окажется длительнее, чем вы планировали.

СОННИК МАЙЯ

Составители данного сборника расшифровок видели в сновидении два значения — хорошее и плохое. Плавать в океане во сне, значит получить наяву выгодное предложение. Чтобы поспособствовать этому, нужно в реальной жизни окунуть руки в океанические воды.

Гораздо хуже, если вы пытаетесь узнать, к чему снится океан под воздействием урагана. Это может означать, что наяву мы станете жертвой шантажа. Майя верили, что можно избежать негативного развития событий, если провести ночь у какого-либо водоема.