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Сонник
К чему снится космос

К чему снится космос

Побывать во сне за пределами Земли – значит получить мощный знак от Вселенной. Узнай, к чему снится космос, в материале "Дни.ру".
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Для нашего подсознания нет границ. Нередко мы попадаем в мире грез в необычные условия. Ступить на Марс, прогуляться по Луне, поймать парочку звезд во сне проще простого. Чтобы понять, к чему снится космос, нужно обратиться к сонникам. Каждый сборник трактует такие видения по-своему. Вспомните детали: они помогут лучше определить послание, которое уготовано вам свыше.

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СОННИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Сновидение, где вы видите себя со стороны за орбитой Земли, сулит скорые контакты с товарищами, приятелями, друзьями. Однако мало представлять, к чему снится космос. Нужно проанализировать свои ощущения в мире грез. Если в сверхъестественном пространстве вы испытывали какие-то опасения, то встреча с приятными людьми будет резко прекращена из-за новостей о вашей работе.

СОННИК СИМЕОНА ПРОЗОРОВА

Знаменитый эзотерик и парапсихолог трактовал сны о внеземных путешествиях иначе. Такие видения он рассматривал только в положительном ключе. Для сновидца он предрекал перспективы, личностный рост и усиление влияния. Отвечая на вопрос, к чему снится космос, Симеон Прозоров давал рекомендации: нужно представить, что вы разрастаетесь во все стороны, впитывая внутрь себя планеты, звезды, кометы и галактики.

СОВРЕМЕННЫЙ СОННИК

Во сне вас могут насильно отправлять за пределы Земли. Увы, это плохой сигнал. Знатоки сновидений полагают, что такое видение сулит превратности судьбы в реальной жизни. Рассуждая, к чему снится космос, обратите внимание на половую принадлежность. Если вы девушка и вас против воли отправили с планеты во сне, это может быть предвещать неудачный роман наяву.

Не спешите делать резких выводов о том, к чему снится космос. Вероятно, вы просто устали от серости будней и рутины, поэтому подсознание решило устроить вам небольшое путешествие. Помните, что все в ваших руках. Улыбнитесь миру и он ответит вам тем же.

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Космос. Фото: National Aeronautics & Space Adm/ASTD200031/www.globallookpress.com
Автор: 7 октября 2021, 04:17 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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