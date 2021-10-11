К чему снится земля

Появление земли во сне может предзнаменовать разные вещи, важно обратить внимание на детали.

К чему может сниться земля? Если почва плодородная и рыхлая – вас ждет удача, а вот земля в трещинах сулит неприятности. Земля вдалеке предвещает хорошие перспективы, успехи в карьере и даже повышение на работе.

Если вам снится земля, которую только недавно вскопали, скоро вас настигнет благополучие и процветание. А вот земля на одежде – не очень хороший знак. Он может указывать на грядущие проблемы с законом.

Земля во снах олицетворяет природу и начало бытия. Возможно, в реальности вы часто думаете о смысле жизни. В таком случае земля снится к тому, что вскоре вы найдете дело жизни.

Некоторые сонники говорят, что земля снится к скорому обогащению. Вам придется много работать, но труд будет вознагражден. Копать землю снится к поиску себя и своего места. Копая яму вы нашли что-то – вас ждет успех, а вот пустота сулит разочарования и невзгоды.

Земля снится женщине к изменениям в семье. Если почва плодородная, у супругов будут крепкие отношения, а вот трещины на земле предвещают проблемы с детьми.

Если во сне вы гуляете по подземным лабиринтам, скоро вас ждет удачная поездка. Земля на горизонте снится к новому знакомству. Приснилось, что вас посыпают землей или она оказалась на руках или одежде – ждите подвоха от близкого человека.