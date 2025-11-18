Губернатор Подмосковья навестил бойцов спецоперации в санатории

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил санаторий "Солнечногорский", где проходят реабилитацию военнослужащие, получившие ранения в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Я сегодня приехал навестить наших героев, узнать, как проходит реабилитация и, конечно же, сказать спасибо врачам", – сказал Воробьев во время визита.

Санаторий, основанный в 1910 году, рассчитан на 400 мест. Участники спецоперациимогут проходить лечение вместе с родственниками. Медицинский персонал учреждения включает 35 врачей и 72 медицинские сестры.

По словам начальника санатория Людмилы Волошиной, в учреждении используются современные технологии реабилитации по всем профилям заболеваний. Для маломобильных пациентов установлены специальные подъемники и пандусы, отметила она.

Один из пациентов, командир взвода Сергей, рассказал о полученном ранении во время штурмовых действий и ходе восстановления. Боец отметил высокий уровень медицинской помощи в санатории.

По данным пресс-службы подмосковного правительства, на территории учреждения созданы условия для активного отдыха, включая спортивные площадки и тренажерные залы. Также там реализуется образовательный проект для учеников медицинских классов местной школы.

Ранее губернатор Московской области рассказал о работе героев СВО в органах власти региона.