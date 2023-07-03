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Собянин: В Москве продолжится масштабное благоустройство набережных

Собянин: В Москве продолжится масштабное благоустройство набережных
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Пространства у воды стали популярными местами для отдыха.

Протяженность набережных в Москве – около 170 километров. Еще 10 лет назад большинство пространств у воды в столице не соответствовали современным требованиям комфорта и были практически недоступны для пешеходов, написал мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

"Возвращение набережных москвичам – одна из важнейших программ благоустройства, которую мы реализуем все последние годы", – подчеркнул Собянин.

Мэр уточнил, что за эти годы благоустроено 40 набережных общей протяженностью более 65 километров. В следующие годы предстоит такой же большой объем работ, написал градоначальник.

Он напомнил, что первой благоустроили Крымскую набережную. В 2013 году она стала пешеходной.

Затем в порядок привели Пушкинскую и Якиманскую набережные. Сегодня они образуют один из самых популярных прогулочных маршрутов.

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В столице 20 июня запустили первый круглогодичный речной маршрут по Москве-реке. Пассажиров перевозят восемь электросудов.

3 июля 2023, 11:52
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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