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В Морозовской больнице открыт самый крупный паллиативный центр в Москве – Собянин

В Морозовской больнице открыт самый крупный паллиативный центр в Москве – Собянин
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Медучреждение оборудовано 800 единицами современной техники.

Корпус Морозовской больницы стал крупнейшим центром паллиативной помощи в столице. Площадь трехэтажного здания – 3,5 тысячи квадратных метров, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что для маленьких пациентов оборудованы маломестные палаты для пребывания самостоятельно или с одним из родителей.

В корпусе созданы просторные зоны отдыха и комнаты психологической поддержки. Для маломобильных пациентов организована безбарьерная среда.

"В центре свыше 800 единиц современной медицинской техники. Будет работать дневной стационар и помещение молочного блока для приготовления детских смесей", – написал Собянин.

Также в центре будут обучать родителей уходу за детьми. После получения медпомощи маленькие пациенты отправятся домой.

По словам мэра, работы проведены в рамках благотворительного проекта "Транснефти". Собянин выразил благодарность главе компании Николаю Токареву.

Градоначальник отметил, что последние годы паллиативная помощь в Москве развивается по всем направлениям. Недавно на улице Богатырский Мост открылся филиал Центра паллиативной помощи "Первый московский детский хоспис".

Мэр Москвы ранее рассказал о развитии детского здравоохранения. За последние 12 лет построено 39 новых медицинских объектов.

18 июля 2023, 15:10
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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