Медведев назвал два главных условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался об идее перехода страны на четырёхдневную рабочую неделю. Своим мнением он поделился в ходе круглого стола с представителями профсоюзов.
Медведев обратил внимание, что при переходе на четырёхдневку обязательно должны соблюдаться два условие. Первое из них – сохранение прежнего уровня заработной платы сотрудников, а второе – сохранение уровня производительности труда. По мнению экс-премьера, в ином случае возникнет тупиковая ситуация, сообщает RT.
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