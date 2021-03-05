Россиянам рассказали о способе накопить на достойную старость

Пенсионный консультант Сергей Звенигородский рассказал россиянам, как можно накопить денег на безбедную старость. Для этого необходимо инвестировать.
Звенигородский отметил, что не стоит просто откладывать деньги или хранить их в банковских депозитах, поскольку процентная ставка будет ниже инфляции. Эксперт рекомендует пользоваться услугами частных пенсионных фондов, страховых и брокерских компаний, сообщает телеканал "360".
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