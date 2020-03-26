Стало известно о прекращении авиасообщения России с другими странами

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Росавиации прекратить регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и другими государствами. Соответствующий документ появился на сайте правительства.
Эта мера начнет действовать с 27 марта, сообщает НСН. Исключение сделают для рейсов, которые связаны с вывозом граждан на родину, а также для полетов по отдельным решениям.
Отмечается, что на такой шаг правительство пошло для предотвращения распространения коронавируса. За прошедшие сутки в России число заболевших выросло до 840. Жертвами инфекции стали два человека, передает телеканал "360".
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