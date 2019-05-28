Лицемерного Диброва посадили в лужу
У Дмитрия Диброва едва ли найдется повод для недовольства действующей властью. Телеведущий получает большие деньги, работая в топовой передаче на федеральном канале. Тем не менее, он, как выясняется, с нетерпением ожидает революции в России.
"Что же мы слышим из его уст в слитой в Интернет записи? Ему, оказывается, нравятся цветные революции и он ждет одну из них на Дону. Почему на Дону то? Дибров что – в Ростове-на-Дону живет? А может, его дом в престижном районе Москвы находится? А если революционеры с вилами придут его дом раскулачивать, а не на Дон, его это сильно обрадует?", – возмутился истеричным выступлением Дмитрия Диброва эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Эксперт отмечает, что, к сожалению, Дмитрий Дибров далеко не единственный лицемер и "скрытый революционер" среди ведущих топовых передач на федеральном ТВ. Если вывести их на откровенность, многие из них скажут тоже самое.
"В эфире у них такие прекрасные и светлые лица, а за экраном, оказывается, ждут революцию. Однако проблема в другом. У всех этих людей есть немалые финансы, на которые действительно запросто можно устроить революцию. Но они все в итоге могут попасть под горячую руку народа, если революция реально произойдет. Они что, все этого не понимают? Или они думают, что финансирующим революцию богатеям скидка будет? Нет конечно!", - продолжает Манукян.
Эксперт подчеркнул, что и ему, конечно, не нравится то, что в стране то и дело вскрываются факты многомиллиардного воровства? Он надеется, что коррупцию начнут постепенно вытеснять – иначе терпение народа лопнет уже без всяких заявлений Дибровых.
"Желаю ли я России революции? Тоже нет! Платит ли мне государство за лояльность и за эти слова? Ни копейки не получаю от государства! Но я, как ответственный человек, прекрасно знаю, что плодами революции чаще всего пользуются негодяи – и ровно поэтому никогда не поддержу ни одну из революций в России и призывы к ним", заключил Манукян в беседе с "Днями.Ру".
Дмитрий Дибров известен своими неоднозначными высказываниями. Ведущий программы "Секретная папка" на телеканале "Звезда" разразился пространной речью во время записи передачи, эту истерику позже слили в Сеть. В частности, Дибров заявил, что поддерживает цветные революции и ждет, когда они доберутся до России.
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