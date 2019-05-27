"Я приветствую цветные революции": Диброва разнесли за публичную истерику
"Я приветствую цветные революции. И жду, когда она произойдет на Дону, чтобы полаять на всех воров, которые купили по бартеру девятнадцатого. К чертовой матери!", "Идите, как хотите, договорились? Потому что никто из вас не будет упомянут потомками. А я буду. Знаете, почему? Потому что я ведущий 30 лет на телевидении!" – цитирует Дмитрия Диброва Telegram-канал Mash.
"Давеча он устроил феерическую истерику. Эти и другие абсурдные цитаты принадлежат Дмитрию Диброву, известному журналисту", – отметил автор. Некоторые фразы действительно звучат странно. Например: "Вообще всех надо гнать. Это отрыжка Советского Союза, это отрыжка сталинского деспотизма. У нас сейчас нет практически!"
"Должен был читать подводки к кино про цветные революции и активистов из США, а начал орать про свою цену, Советский Союз и Гусинского. С ожиданиями Дмитрия не согласны, но монолог переслушиваем с попкорном в руках", – раскритиковал Дмитрия Диброва Telegram-канал.
Как писали "Дни.ру", Дмитрий Дибров счастлив в личной жизни. Напомним, что в 2009 году он женился на уроженке Ростова-на-Дону Полине, которой тогда было 20 лет. Супруга подарила телеведущему сыновей Александра, Федора и Илью. Также у журналиста есть сын Денис от первого брака и дочь Лада, которую ему родила вторая жена.
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