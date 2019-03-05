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Общество

Дума рассмотрит законопроект о повышении пенсий в марте

Фото: www.globallookpress.com
Нижняя палата парламента может обсудить законопроект о пересчете пенсий в марте. Соответствующее решение было принято на дополнительном заседании Совета Госдумы, сообщил спикер Вячеслав Володин. 
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По его словам, первое чтение нормативно-правового акта намечено на 12 марта. "19-го – второе чтение, 21-го – третье", – уточнил председатель нижней палаты.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

В то же время профильный думский комитет по труду и социальной политике предлагал Совету нижней палаты согласиться, что законопроект будет включен в порядок работы депутатов на апрель. Срок установлен в соответствии с регламентом Госдумы.

Нормативно-правовой акт предполагает доплаты малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. На реализацию инициативы будет выделено дополнительно более 58 миллиардов рублей в течение трех лет.

Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com

О необходимости индексации пенсионных выплат говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля. По словам главы государства, если доход пенсионера был выше прожиточного минимума, то социальную доплату он не получал.

Из-за этого люди чувствовали себя обманутыми, подчеркнул президент. Глава государства поручил решить эту проблему.

Автор: Иван Поляков5 марта 2019, 10:56

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