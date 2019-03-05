Дума рассмотрит законопроект о повышении пенсий в марте
По его словам, первое чтение нормативно-правового акта
намечено на 12 марта. "19-го – второе чтение, 21-го – третье", – уточнил
председатель нижней палаты.
В то же время профильный думский комитет по труду и социальной политике предлагал Совету нижней палаты согласиться, что законопроект будет включен в порядок работы депутатов на апрель. Срок установлен в соответствии с регламентом Госдумы.
Нормативно-правовой акт предполагает доплаты малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. На реализацию инициативы будет выделено дополнительно более 58 миллиардов рублей в течение трех лет.
О необходимости индексации пенсионных выплат говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля. По словам главы государства, если доход пенсионера был выше прожиточного минимума, то социальную доплату он не получал.
Из-за этого люди чувствовали себя обманутыми, подчеркнул президент. Глава государства поручил решить эту проблему.
Батька капитулировал перед Вашингтоном
О состоянии знаменитости рассказал его представитель
Юлия Толмацкая переживает непростой период
Актер эмоционально высказался