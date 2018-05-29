"Охмурил аферой": отравленного Скрипаля использовали втемную

Великобритания охмурила Европу аферой с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Лондон, вопреки обещаниям, так и не предоставил никаких доказательств причастности Москвы к инциденту.

"Очень негативную, особую роль играет Лондон, который буквально охмурил большинство стран ЕС за счет аферы с так называемым делом Скрипалей", – сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Дипломат отметил, что британская сторона бросилась огульно обвинять в отравлении Скрипалей Россию еще до того, как началось расследование инцидента.

Лавров подчеркнул, что расследование еще продолжается, при этом Европа так и не предъявила никаких фактов виновности России, но поспешила выслать наших дипломатов. По словам главы внешнеполитического ведомства, все обвинения в адрес Москвы рассыпаются как карточный домик.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Лавров отметил, что все больше стран Запада демонстрируют заинтересованность в позиции Москвы и стремятся вернуться к конструктивному диалогу. Что касается спекуляций, то ими, отметил министр, занимается "относительное меньшинство" западных стран.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были доставлены в больницу британского Солсбери после того, как их нашли в бессознательном состоянии на одной из улиц города. Позже Лондон заявил, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британские власти утверждали, что химикат разрабатывался и производился еще в СССР, а раз так, то Россия ответственна за случившееся. Позже Москва доказала, что разработка препарата велась и в западных странах.





При этом "Новичок" – смертельно опасный химикат. От отравления веществом Скрипаль и его дочь должны были погибнуть. Однако спустя некоторое время пошли на поправку и были выписаны из больницы.

В конце мая была опубликована видеозапись обращения Юлии Скрипаль – первая после отравления. По ее словам, она надеется вернуться в Россию. Тем не менее девушка отказалась от услуг нашего посольства в Великобритании.