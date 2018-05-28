Отравление Скрипалей повесили на Абрамовича

Лондон изобретает новые версии, чтобы поддержать скандал вокруг отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Британские СМИ связали инцидент в Солсбери и "бегство" из Великобритании российского предпринимателя Романа Абрамовича.

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