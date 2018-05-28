Отравление Скрипалей повесили на Абрамовича
Роман Абрамович покинул Великобританию 10 марта – за несколько дней до того, как премьер Тереза Мэй выступила с обвинениями в адрес России. Экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери 4 марта. Британская пресса решила связать эти события в одну "стройную", как им показалось, версию.
Британский таблоид The Sun пишет, что 10 марта российский предприниматель посетил игру своего футбольного клуба "Челси". Сразу после этого Абрамович сел в самолет и покинул пределы Соединенного Королевства. Теперь у миллиардера трудности с продлением инвесторской визы. В Великобританию ему не попасть, пока он не объяснит происхождение денег на своих банковских счетах.
Ранее стало известно, что Абрамович направился в Тель-Авив – по данным местных СМИ, миллиардер собирается получить гражданство Израиля. Сообщалось также, что Абрамович завершает строительство большого дома в районе Неве-Цедек.
Как сообщают "Вести", недавно в Лондоне был опубликован доклад парламентского Комитета по иностранным делам. Он называется "Московское золото" и призывает к новым санкциям в отношении обосновавшихся в Англии богатых россиян. Одной из первых жертв стал Роман Абрамович: владелец "Челси" не смог приехать в Лондон на финальный матч, где его команда завоевала престижный кубок Англии.
Британские власти требуют у Абрамовича данные о происхождении состояния для получения визыhttps://t.co/uWTx2UiKsm#Абрамович #Великобритания #виза pic.twitter.com/7hKNNtYarz— ЭТО ПИ (@eto314) 22 мая 2018 г.
За годы владения футбольным клубом российский предприниматель вложил в него свыше трех миллиардов фунтов. По мнению экспертов, очевиден сигнал: богатым россиянам в Англии намекают, что они не должны чувствовать себя здесь как дома. При этом в Лондоне не скрывают, что критерием отбора – хороший или плохой олигарх – будет служить степень его лояльности российским властям. Богачей из России пора прижимать, пишет британская пресса.
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