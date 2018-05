"Не выживут": врачи поставили Скрипалям неутешительный диагноз

В эфире программы Newsnight на телеканале Би-би-си врачи окружной больницы Солсбери рассказали о том, как лечили пострадавших от отравления Сергея и Юлию Скрипаль. Специалисты не понимали, с чем именно они столкнулись, и не питали больших надежд на выздоровление пациентов.

Программа Newsnight британского телеканала Би-би-си на своей странице в Twitter опубликовала отрывки из интервью с врачами больницы, в которую после отравления были доставлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Специалисты открыто признались, что не надеялись на выздоровление пациентов.

Так, врач интенсивной терапии Стивен Джукс рассказал, что в больнице знали о том, что пострадавшие подверглись действию нервно-паралитического вещества, однако других подробностей на этот счет им предоставлено не было. "Мы перепробовали все наши методы лечения, мы обеспечили им наилучшую медицинскую помощь, но все указывало на то, что они не выживут", – сказал он. При этом поначалу специалисты вообще не знали, от чего лечить пострадавших.

"We were expecting them not to survive." - Dr Stephen Jukes treated Sergei and Yulia Skripal after they were poisoned with a nerve agent in Salisbury in March #newsnight pic.twitter.com/jLLL68ED9t — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) 28 мая 2018 г.

Справиться со страшным диагнозом и избежать смерти Сергею и Юлии Скрипаль, по словам британских врачей, помогло вмешательство в дело специалистов из военной лаборатории, по счастливому стечению обстоятельств расположенной в окрестностях города. "Значительный вклад также внесли высококлассные международные эксперты. Некоторые из них, к счастью, оказались практически у нас на пороге – в Портон-Даун", – отметил заведующий отделением интенсивной терапии Дункан Мюррей.

The success of Sergei and Yulia Skripal's treatment was due "to the very good generic basic critical care, excellent teamwork by the doctors, fantastic care and dedication by our nurses," and input from international experts like Porton Down, says Dr Duncan Murray #newsnight pic.twitter.com/vXNqKLOgCB — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) 28 мая 2018 г.

Впрочем, пока о полном восстановлении пострадавших россиян говорить рано, уверена главный врач больницы Кристин Бланшард. Все будет зависеть от того, как их организмы поведут себя после воздействия отравляющего вещества. "Честный ответ – мы не знаем", – призналась она. Бланшард добавила, что лечение троих пациентов, отравленных "Новичком", стало новым опытом для всего персонала больницы.

"We have a total world experience of treating three patients for the effects of Novichok poisoning," says Dr Christine Blanshard, Medical Director at Salisbury District Hospital, where Sergei and Yulia Skripal were treated following the nerve agent attack #newsnight pic.twitter.com/rlGiM9Dspk — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) 28 мая 2018 г.

Кто был третьим пациентом, она не уточнила. Известно, что в больницу также попал сотрудник полиции Солсбери Ник Бэйли. В СМИ сообщалось, что он, как и Скрипали, пострадал от нервно-паралитического вещества, и его жизнь находится под угрозой.