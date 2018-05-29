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Общество

"Не выживут": врачи поставили Скрипалям неутешительный диагноз

Сергей и Юлия Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
В эфире программы Newsnight на телеканале Би-би-си врачи окружной больницы Солсбери рассказали о том, как лечили пострадавших от отравления Сергея и Юлию Скрипаль. Специалисты не понимали, с чем именно они столкнулись, и не питали больших надежд на выздоровление пациентов.

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Программа Newsnight британского телеканала Би-би-си на своей странице в Twitter опубликовала отрывки из интервью с врачами больницы, в которую после отравления были доставлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Специалисты открыто признались, что не надеялись на выздоровление пациентов.

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Так, врач интенсивной терапии Стивен Джукс рассказал, что в больнице знали о том, что пострадавшие подверглись действию нервно-паралитического вещества, однако других подробностей на этот счет им предоставлено не было. "Мы перепробовали все наши методы лечения, мы обеспечили им наилучшую медицинскую помощь, но все указывало на то, что они не выживут", – сказал он. При этом поначалу специалисты вообще не знали, от чего лечить пострадавших.

Справиться со страшным диагнозом и избежать смерти Сергею и Юлии Скрипаль, по словам британских врачей, помогло вмешательство в дело специалистов из военной лаборатории, по счастливому стечению обстоятельств расположенной в окрестностях города. "Значительный вклад также внесли высококлассные международные эксперты. Некоторые из них, к счастью, оказались практически у нас на пороге – в Портон-Даун", – отметил заведующий отделением интенсивной терапии Дункан Мюррей.

Впрочем, пока о полном восстановлении пострадавших россиян говорить рано, уверена главный врач больницы Кристин Бланшард. Все будет зависеть от того, как их организмы поведут себя после воздействия отравляющего вещества. "Честный ответ – мы не знаем", – призналась она. Бланшард добавила, что лечение троих пациентов, отравленных "Новичком", стало новым опытом для всего персонала больницы.

Кто был третьим пациентом, она не уточнила. Известно, что в больницу также попал сотрудник полиции Солсбери Ник Бэйли. В СМИ сообщалось, что он, как и Скрипали, пострадал от нервно-паралитического вещества, и его жизнь находится под угрозой.

Автор: Геннадий Куприянов29 мая 2018, 08:00
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