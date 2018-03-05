Росавиация повесила трагедию Ан-148 на пилотов

Расследование причин падения самолета Ан-148 в Подмосковье продолжается, но Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), кажется, сделало предварительные выводы. По мнению специалистов ведомства, причиной катастрофы могло стать обледенение датчиков скорости и отсутствие их обогрева. Иными словами, чиновники Росавиации склоняются к человеческому фактору.





Функции спидометра на авиалайнере выполняют несколько неприметных приемников воздушного давления – так называемых трубок Пито. Они располагаются на носу самолета: если одна из трубок выйдет из строя, остальные подстрахуют.

Приемники торчат дыркой вперед и анализируют набегающий поток воздуха. Данные передаются на бортовой компьютер. Он преобразует показания трубок Пито в цифры, которые летчики видят на приборной панели.

Как выяснили в Межгосударственном авиационном комитете, в свой роковой полет Ан-148 поднялся с неработающими приемниками. Они могли выйти из строя из-за обледенения. Это объясняет, почему летчики получали абсолютно разные данные о скорости лайнера, в результате чего Ан-148 фактически "ослеп" и не чувствовал собственную скорость.

Обледенение приемников – случай не редкий, поэтому каждый самолет оборудован системой их обогрева. Возможно, пилоты просто не поняли, что произошло, и направили нос самолета к земле для увеличения скорости, которая показалась им низкой. А когда вынырнули из облаков, было уже слишком поздно: лайнер стремительно приближался к земле.





Начальник управления инспекции по безопасности полетов Росавиации Сергей Мастеров разослал российским авиакомпаниям рекомендации, где основной упор сделан на необходимости инструктажа личного состава. Письмо чиновника опубликовал Life.ru. Из него следует, что Росавиация рассматривает человеческий фактор как приоритетную версию случившегося.

Издание отмечает: Мастеров хочет, чтобы пилоты по всей стране прошли дополнительный курс занятий для отработки действий по включению обогрева трубок Пито. Кроме того, в Росавиации советуют уделить больше внимания аварийным ситуациям в случае отказа оборудования.

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рухнул 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. В результате происшествия погибли все, кто были на борту – 65 пассажиров и шесть членов экипажа, всего 71 человек. Расследование причин катастрофы продолжается.