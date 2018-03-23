Савченко за решеткой увидела превосходство России над Украиной

Украинские следственные изоляторы намного хуже российских. С такими СИЗО Украине никакой евроинтеграции не видать. К такому выводу пришла Надежда Савченко после суточного пребывания в застенках Службы безопасности Украины (СБУ).

Надежду Савченко задержали 22 марта прямо в зале заседаний Верховной рады. До позднего вечера депутата (теперь уже бывшего) допрашивали следователи Службы безопасности Украины. Изолятор, в котором проходил допрос, народной героине не понравился.

"Там не было ни одного угла, где бы меня не снимали. О какой евроинтеграции мы говорим, если наши СИЗО хуже, чем российские?" - сказала Савченко журналистам, встречавшим ее у порога.

Шевченковский районный суд Киева 23 марта рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения бывшему депутату. Как заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, Савченко готовила теракты в здании Верховной рады и государственный переворот. Он продемонстрировал в парламенте аудиозапись ее разговора с украинским общественным деятелем Владимиром Рубаном. На записи собеседники обсуждают "переворот", во время которого людей нужно "убирать физически".

Как пишет "Московский Комсомолец", ходатайство Главной военной прокуратуры на 60-суточный арест Савченко поступило в суд лишь в 08:30 по киевскому времени. Дело будет слушать судья Евгений Сидоров, известный тем, что когда-то санкционировал арест подозреваемых в расстреле пророссийского писателя Олеся Бузины.

По данным издания, защищать Савченко будут высокооплачиваемые киевские адвокаты Виктор Чевгуз и Дмитрий Бугай. Все расходы взял на себя член парламентской фракции "Оппозиционный блок", владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев.

Защита намерена первым делом освободить Савченко из-под ареста. Адвокаты считают, что необходимости в задержании нет: никаких уголовно наказуемых действий Надежда не совершила и на допрос явилась добровольно.