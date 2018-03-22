"Убирать физически": опубликован план Савченко по ликвидации лидеров Украины

В Верховной раде Украины было показано видео, разоблачающее народного депутата. На нем Надежда Савченко с рядом других лиц обсуждает государственный переворот в стране и физическое устранение нескольких политиков.

В черном списке Савченко в числе прочих – президент Украины Петр Порошенко. На ролике запечатлено и общение бывшей летчицы с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, которого ранее обвинили в подготовке покушения на украинского лидера и незаконном хранении оружия.

Надежда Савченко планировала провести в Киеве теракт. "Я предлагаю переворот. Поэтому их надо убирать физически. Причем всех и сразу", – говорит она на видео, опубликованном на YouTube-канале Генеральной прокуратуры страны.

При этом нардеп отметила, что больше всего ее интересует не правительственный квартал, а район, где живут политики. "Я думаю, они начнут бежать, когда им не будет куда возвращаться", – пояснила она. После просмотра видео 22 марта украинские парламентарии лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на ее задержание и арест.

Напомним, 15 марта Надежду Савченко выгнали из здания Рады после того, как она пронесла в зал заседаний парламента страны три гранаты и пистолет. 17 марта политик заявила, что в стране "более чем достаточно" военнослужащих, готовых принять участие в военном перевороте.

Ранее в украинской прессе появлялись сообщения о том, что Надежда Савченко вела тайные переговоры с СБУ и военными о подготовке госпереворота в стране. Правда, потом журналисты утверждали, что спецслужбы таким образом провоцировали депутата, а все разговоры с парламентарием записывали.

Как писали Dni.Ru, в России Надежда Савченко была признана виновной по делу об убийстве в Донбассе сотрудников телеканала "Россия" Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Суд приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. По просьбе родственников погибших журналистов глава государства Владимир Путин подписал 25 мая 2016 года указ о помиловании, после чего Надежда Савченко была доставлена самолетом в Киев. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если ее поддержит народ Украины.