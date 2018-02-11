Россияне распекли назвавшего "биоматериалом" жертв Ан-148 министра

Пользователи Сети возмутились высказыванием министра транспорта России Максима Соколова о жертвах крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области. Фрагменты тел людей чиновник назвал "биоматериалом". Россияне сочли эти слова неуважением к погибшим.

Продолжение: На борту рухнувшего в Подмосковье Ан-148 были иностранцы

Говоря о погибших при крушении пассажирского лайнера Ан-148 министр транспорта России Максим Соколов отметил, что для опознания погибших придется проводить генную экспертизу. "Ввиду того, что, судя по всему, выживших в этой авиакатастрофе на данный момент нет, качество биоматериалов такое, что придется делать экспертизу генную. Придется собирать биоматериалы родственников", – заметил чиновник.

Он добавил, что в таком случае экспертиза может продлиться около двух-трех месяцев. Личности некоторых погибших можно будет установить и путем обычного опознания, выразил надежду Максим Соколов. Пользователи Сети возмутились тем фактом, что части тел жертв крушения глава Минтранса назвал "биоматериалом".

Биоматериал по фамилии Соколов ряд раз назвал погибших биоматерилом



Что у них вместо головы и сердца вообще — Мария Жебит (@zhebit) 11 февраля 2018 г.

Пользователи Сети сочли, что такое обозначение фрагментов тел жертв крушения является неуважением к погибшим. Своим возмущением они поделились в Сети.

Мы все биоматериал под ногами министра — mala herba cito crescit (@pleasecallcops) 11 февраля 2018 г.

Впрочем, некоторые комментаторы отметили, что "биоматериал" – это специальный термин, который используется в подобных случаях для обозначения любых фрагментов тел. Впрочем, россияне все равно возмущены словами чиновника и считают, что он должен был лучше подбирать слова, учитывая обстоятельства.

я думаю он имел в виду останки подлежащие генетической экспертизе,оно же "биоматериал." . Не более того. Выразился он совершенно правильно. — Мастер Йода (@MasterYoda84) 11 февраля 2018 г.

https://t.co/a0MHfrue5L А можно министра Соколова за то, что останки жертв авиакатастрофы для него "некачественный биоматериал", вот прям сейчас в отставку, а? — Архиневежество (@archinevezhda) 11 февраля 2018 г.

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" с 65 пассажирами и шестью членами экипажа вылетел из аэропорта Домодедово в 14:21 мск. Лайнер, выполнявший рейс 6В-703, должен был осуществить перелет из Москвы в Орск. Спустя две минуты связь с бортом пропала. Обломки были обнаружены в поле в Раменском районе Московской области. При крушении никто не выжил.