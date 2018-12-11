Пенсионерка из Москвы раскрыла коварный заговор пришельцев

Пожилая жительница столицы, собирающая подписи за выселение семей с онкобольными детьми из квартиры, арендованной благотворительным фондом, уверена, что "НЛО знают, как лечить рак". Об этом она заявила в разговоре с позвонившими ей пранкерами Вованом и Лексусом.

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