Пенсионерка из Москвы раскрыла коварный заговор пришельцев
В ходе розыгрыша Елену Аллину спросили, знает ли она, что средство против рака крови уже изобретено рептилоидами. Пенсионерка поинтересовалась, кто это такие.
Услышав, что это "внеземная цивилизация", москвичка поинтересовалась, вступали ли они в контакт с землянами. Пранкеры отметили, что об этом сообщалось по телевизору.
"НЛО, я вас уверяю, знают, как лечить рак", – заявила на это пенсионерка. При этом она раскрыла заговор пришельцев. Так, Аллина добавила, что российские врачи методами инопланетян не пользуются, а попытки китайских медиков пришельцы блокируют. Аудиозапись розыгрыша на своем YouTube-канале опубликовал Владимир "Вован" Кузнецов.
Как писали "Дни.ру", ранее Елена Аллина, старшая по подъезду одного из домов в столице, развесила петицию с призывом запретить благотворительному фонду "Подари жизнь" арендовать одну из квартир для больных раком детей и их родителей. Свою позицию пенсионерка объяснила тем, что боится заразиться.
Следственный комитет организовал проверку после данных сообщений. Ранее проверку этих сведений назначила московская прокуратура.
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