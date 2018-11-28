Во вспышке терроризма в Москве нашли украинский след

Все звонки с угрозами взрывов в торговых центрах столицы были сделаны с номера телефона, зарегистрированного в Незалежной. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Неизвестный звонил в службу безопасности ТЦ. По предварительным данным, "мотивом этой атаки стали хулиганские действия", передает ТАСС.

Можно предположить, что подобный телефонный терроризм – это месть Незалежной за ситуацию в Керченском проливе. Напомним, 25 ноября в территориальные воды России вторглись три военных корабля ВМС Украины. К вечеру ФСБ задержала нарушителей и доставила в Керчь. Они признались, что совершили подготовленную провокацию. Получается, что подстрекательства продолжаются.

Напомним, 28 ноября стало известно о "минировании" 15 торговых центров в Москве. Среди них – "Атриум", "Мегаполис", "Капитолий", "Цветной", "Мозаика", "Горбушкин двор", "Хорошо", а также Киевский вокзал. На этих объектах была проведена эвакуация.

Полиция устанавливает личности звонивших. К счастью, все сообщения о минировании торговых центров оказались ложными.

Как писали "Дни.ру", ранее волна ложных минирований прошла в России с сентября по декабрь 2017 года. Атаке телефонных террористов подверглись около четырех тысяч объектов.