"Пропуск в ад": унижающему людей Первому каналу вынесли приговор
Крунвалль заявила, что передача выстроена как "судебное разбирательство". При этом женщину, которая выступает в роли "обвиняемой", подвергают жесткой критике.
На данную тему подробно высказался член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Очередные обвинения западных деятелей в адрес соотечественников заставило эксперта почувствовать стыд за земляков.
"Немного неприятное ощущение. Мы и так понимаем, что "Первый канал" с его передачами это пропуск в ад, а тут еще и журналистка из Финляндии это подметила. Немного неловко", – заявил Манукян. При этом общественный деятель отметил, что он хотел бы возмутиться обвинениям в адрес Первого канала, однако сделать это удается с трудом.
Более того, для сравнения Манукян вспомнил опыт знакомства с западным телевидением. "Этим летом был во Франции и наблюдал какие игровые шоу выпускают у них. Ничего столь мерзкого, что выпускают на нашем ТВ в этом сегменте обнаружить не удалось. Ну вот не унижают там людей, вероятно это там моветон. Может хоть эта критика нашим телебоссам голову включит, а то ведь критика отечественных телезрителей практически остается неуслышанной", – резюмировал он.
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