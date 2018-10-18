Ведущая Первого канала в ужасе от решившего стать женщиной сына

Такого поворота никто не ожидал. Рассказ о трансгендере в эфире Первого канала для многих стал неожиданностью.

Программа "На 10 лет моложе" после долгого перерыва возвращается в эфир Первого канала. За время отпуска ведущая шоу Светлана Абрамова успела выйти замуж и стать матерью. Отец ребенка – физик-ядерщик Антон Ларсен, человек непубличный. В июле у счастливой пары родилась дочка, которую назвали Николь.

"На 10 лет моложе" – шоу о преображении женщин. Его ведущая хорошо знает, как быстро прийти в форму после беременности и родов. Светлана уже вернулась в прежний вес и теперь отлично выглядит.

В новом сезоне зрителей реалити-шоу "На 10 лет моложе" ждет немало интересного, ведь участвовать в передаче теперь будут не только женщины, но и мужчины. У каждого героя биография такая, что впору кино снимать или роман писать.

В первом выпуске зрители узнают историю преображения Светланы из Бугульмы. После трагической гибели дочери ее жизнь потеряла смысл. Она без конца рыдала и была в депрессии. Чтобы утешить Светлану, младший сын решил сменить пол и стать девушкой. Мол, так мама быстрее перестанет горевать. Ведущая, узнав о семейных коллизиях, пришла в ужас. Она тут же подумала, как повела бы себя в подобной ситуации.

Смогут ли профессионалы из программы подарить Светлане вторую молодость и надежду на счастье? Об этом зрители Первого канала узнают в ближайшую субботу. А заодно раскроется тайна перемены пола ребенком героини.