Россия вошла в список лучших стран мира

Американские эксперты включили Россию в рейтинг наиболее комфортных для проживания стран. Всего в перечень вошли 80 государств.

Специалисты оценивали страны по девяти критериям. Это сила и влияние на мировой арене, инновации, открытость для бизнеса, темпы роста экономики, социальная сфера, общий уровень жизни населения, культура, туризм и историческое наследие.

Россия поднялась в топе по сравнению с 2016 годом на одну позицию, заняв 26-е место по версии журнала U.S. News & World Report. Американцы высоко оценили вооруженные силы нашей страны, ее политическое и экономическое влияние, крепкие международные союзы, а также высшее руководство. Отметили аналитики и перспективность нашей экономики.

Одной из слабых сторон России эксперты назвали туризм. Оставляет желать лучшего и уровень открытости для бизнеса – наша страна заняла последнее, 80-е место.

Первое место в рейтинге заняла Швейцария. В тройку самых комфортных для проживания стран также вошли Канада и Германия. США заняли седьмую позицию.

Напомним, летом прошлого года эксперты составили рейтинг лучших городов мира для эмиграции. Наиболее важными аспектами для переезжающих были названы экология, здравоохранение, стоимость жизни, транспортная доступность, условия для ведения бизнеса и возможность найти работу по вкусу, развитость интернет-технологий, культурная жизнь и либеральные ценности. В первую тройку топ-100 вошли Амстердам, Берлин и Мюнхен.

По данным социологических исследований, около трети россиян в возрасте от 18 до 24 лет подумывают о переезде в другую страну. В группе респондентов в возрасте от 25 до 39 лет об этом размышляет примерно каждый пятый.