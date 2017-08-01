Главным редактором RNS станет Малахов

Петр Канаев, занимавший должность главного редактора информационного агентства Rambler News Service, покидает свой пост. Компания пожелала ему профессиональных успехов и приготовилась повысить Александра Малахова.

Александр Малахов готовится занять пост главного редактора информационного агентства Rambler News Service. Занимавший эту должность Петр Канаев покидает компанию, сообщает Rambler&Co.

Ранее Малахов был заместителем главного редактора RNS и несколько лет работал старшим корреспондентом в газете "Коммерсантъ". В Rambler его продвижение видят вполне закономерным. Впрочем, и с Канаевым, судя по опубликованному пресс-релизу, компания расстается полюбовно.

"Благодаря высокой работоспособности и творческому подходу Петра Канаева за короткое время ИА Rambler News Service стало одним из ключевых источников эксклюзивной информации по финансово-экономической тематике, вышло в топ информационных агентств в России, что подтверждает ряд наград, полученных в 2016 году. Мы благодарны Петру за его работу и желаем ему профессиональных успехов в новых проектах", – сказал исполнительный директор Rambler&Co по медиа Алексей Гореславский.

Тем временем другой Малахов, Андрей, тоже может сменить работу. Как писали Dni.Ru, в околотелевизионных кругах обсуждается его возможный трансфер с Первого канала в ВГТРК.



