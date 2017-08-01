Главным редактором RNS станет Малахов

Уход Малахова с Первого канала Наркотический скандал с Кафельниковой Пугачева сильно заболела Интервью Эксклюзив

Самое читаемое

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
Звезда "Дома-2" оказалась дочерью Боярского
Королева объявила об уходе после пьяных загулов мужа
партнеры
Вторник 1 августа
Лента новостей
12:52
Джоан Роулинг опозорилась перед Трампом
12:31
Чем удар астероида грозит Земле
12:13
В Царицыно из пруда выловили труп
12:05
В Москве тело мужчины завернули в ковер после попойки
11:58
Самые сексуальные чернокожие модели
11:51
Причину развития рака нашли в больных зубах
11:49
Куда пропала Ирина Понаровская
11:41
Во Франции тела россиян пролежали в доме десять дней
11:32
При задержании мужчина искусал полицейскую собаку (видео)
11:24
Трамп утвердил новые санкции против России
11:17
Злой муж зашипел на Нетребко
10:42
Голого мужчину в Киеве приняли за бомбу (видео)
10:39
Пропавшего под Иркутском трехлетнего мальчика нашли мертвым
10:16
Российские врачи готовы поставить вживление киберглаз на поток
10:13
Басков прилюдно расцеловал сам себя
10:01
В Москве появятся сотни новых пешеходных переходов
09:50
Старенький японец поборол медведя приемами каратэ
09:41
Спойлеры новых серий "Игры престолов" попали в Сеть
09:26
Прибалтика получит по рогам за фашизм
09:11
В Луганске взорвали памятник ополчению
09:03
Известный блогер о болезни Алеси Кафельниковой
08:53
Пассажиры автобуса погибли в ДТП с КамАЗом под Калугой
08:46
Россияне посмеялись над мертвецки пьяным водителем
08:42
В Томске поймали убийцу-головореза
08:33
В США раскрыли план поставок оружия на Украину
08:32
В Кузбассе женщине дали 1,5 года за убийство младенца
08:17
На Варшавском шоссе лоб в лоб столкнулись две машины
08:06
Под Хабаровском водитель бульдозера нашел десять килограммов золота
08:02
Житель Новосибирска с топором напал на памятник Николаю II
07:57
Как изменится жизнь россиян с 1 августа
07:49
Крупная авария парализовала МКАД
22:13
Где зарождалась Россия
22:02
В Москве мотоциклист-лихач протаранил автобус (видео)
21:57
Что стало с ногой Кудрявцевой
21:43
Во Внуково произошел пожар
21:39
В промзоне спасли увязших в гудроне щенков (видео)
21:31
На востоке Москвы в ДТП пострадал ребенок
21:22
Земля неумолимо приближается к катастрофе из-за климата
21:14
В Приморье насмерть разбилась знаменитая мотоциклистка
20:56
Любовный гороскоп на август
20:53
Зачем Малахову скандал с увольнением
20:49
Галкин слил "постельное" видео Пугачевой
20:15
Волочкову осудили за странный подарок больному отцу
19:55
Синоптики необычно пожаловались Путину на мизерные зарплаты
19:54
Известный актер умер от осложнений из-за склероза
19:43
Кейт Миддлтон с "тарелкой" на голове покорила мир моды
19:16
Регионы представили лучшие заявки на президентские гранты
19:16
Операция по увеличению пениса впервые убила пациента
19:10
В Зеленограде построят "брутальный" переход
18:52
Неожиданный поворот в скандале с уходом Малахова
18:52
Порошенко отдал Украину на разграбление бандитам
18:45
Кафельникова объяснила истерику из-за наркотиков
18:14
Дело "пьяного" мальчика передали в суд
18:08
Самый богатый блогер разбился в Подмосковье (видео)
18:04
В списке богатейших россиян сменился лидер
18:01
Близкие рассказали о самочувствии Пугачевой
17:50
Роналду удивил суд нелепыми оправданиями
17:37
Ползающий на коленях Порошенко удивил Европу
17:29
В Москве из-за подозрительного чемодана перекрыли станцию метро
17:28
Ляшко обозвал американского посла на Украине животным
17:26
Родные сильно затянули с похоронами Олега Яковлева
17:21
Санкт-Петербург залило кипятком (видео)
17:16
Нетребко шокирована враньем о своих богатствах
17:16
53–летняя Лолита Милявская показала грудь в прозрачном боди
17:08
Путина поразили школьные поборы в Калмыкии
16:48
Что нужно успеть сделать до конца лета
16:48
Соловьев прошелся по скандалу с уходом Малахова
16:40
По законам ЦБ "Югре" нет места в системе
16:28
Семья долгожителей раскрыла секрет здоровья
16:21
Стешу Маликову упрекнули во лжи
16:13
Вскрылись скандальные факты об уходе Малахова с Первого канала
15:57
Внук Пугачевой хочет сбежать из России после свадьбы
15:54
Как Порошенко превращает Украину в "страну-зомби"
15:42
В Киеве водитель протаранил толпу
15:35
В новом здании Внуково за 3,5 млрд протекла крыша
15:33
Секрет успеха книг о Гарри Поттере
15:33
Как выглядеть соблазнительно в белом
15:27
Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации
15:26
Конкуренты открестились от Малахова
15:12
Бизнес-гороскоп на август 2017 года
15:12
Зачем Россия снова спасает Европу
14:55
Найден способ делать чипсы из медуз
14:55
Девушки устроили кровавое побоище на людях (видео)
14:47
Продавец вынесла из ювелирного украшения на 0,5 млн
14:43
Малахов хранит гробовое молчание по поводу своего ухода
14:31
Чем грозит Сбербанку массовый сбой
14:25
Электричка насмерть сбила велосипедиста в наушниках
14:19
В Москве объявлен желтый уровень опасности
14:09
В Испании пенсионера из России обокрали на 1,3 млн евро
14:04
За выходные в Турции скончались пять россиян
14:03
Тест-драйв Volkswagen Tiguan II
13:56
7 самых интересных мероприятий августа
13:55
Под Москвой задержали двух террористов "ИГ"
13:52
Кто и зачем "сливает" секреты коррупционных расследований
13:41
Подробности смертельной аварии с российским актером
13:36
Автомобильная арка Крымского моста замкнулась
13:27
Канделаки сообщила о беременности Исинбаевой
13:24
Порошенко лишил украинцев последней надежды
13:23
"Взрывная блондинка" стала лидером российского кинопроката
13:16
В России снимут голливудскую версию "Графа Монте-Кристо"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Андрей Малахов уходит с Первого канала
Врачи в Баку спасают Аллу Пугачеву
Зачем Малахову скандал с увольнением
Лолита посмеялась над худобой Пугачевой
Панин возмутил новой развратной выходкой
Общество

Главным редактором RNS станет Малахов

Скриншот rns.online
Петр Канаев, занимавший должность главного редактора информационного агентства Rambler News Service, покидает свой пост. Компания пожелала ему профессиональных успехов и приготовилась повысить Александра Малахова.
прочитано 1883 раза

Александр Малахов готовится занять пост главного редактора информационного агентства Rambler News Service. Занимавший эту должность Петр Канаев покидает компанию, сообщает Rambler&Co.

ПО ТЕМЕ

Соловьев прошелся по скандалу с уходом Малахова

Малахов хранит гробовое молчание по поводу своего ухода

Неожиданный поворот в скандале с уходом Малахова

Ранее Малахов был заместителем главного редактора RNS и несколько лет работал старшим корреспондентом в газете "Коммерсантъ". В Rambler его продвижение видят вполне закономерным. Впрочем, и с Канаевым, судя по опубликованному пресс-релизу, компания расстается полюбовно.

"Благодаря высокой работоспособности и творческому подходу Петра Канаева за короткое время ИА Rambler News Service стало одним из ключевых источников эксклюзивной информации по финансово-экономической тематике, вышло в топ информационных агентств в России, что подтверждает ряд наград, полученных в 2016 году. Мы благодарны Петру за его работу и желаем ему профессиональных успехов в новых проектах", – сказал исполнительный директор Rambler&Co по медиа Алексей Гореславский.

Тем временем другой Малахов, Андрей, тоже может сменить работу. Как писали Dni.Ru, в околотелевизионных кругах обсуждается его возможный трансфер с Первого канала в ВГТРК.


Автор: Алексей Минин1 августа 2017, 11:13

комментарии

Политика

Порошенко отдал Украину на разграбление бандитам
Ляшко обозвал американского посла на Украине животным
Рогозин унизил Румынию стихами с цитатой Путина
Чего Трамп ждет от России

Шоу-бизнес

Муж Лолиты оправдал ее "голую" выходку
Садальский столкнул Пугачеву и Пьеху
Куда пропала Ирина Понаровская
Басков прилюдно расцеловал сам себя

Проишествия

Операция по увеличению пениса впервые убила пациента
Самый богатый блогер разбился в Подмосковье (видео)
Девушки устроили кровавое побоище на людях (видео)
В Испании пенсионера из России обокрали на 1,3 млн евро

Lifestyle

Спойлеры новых серий "Игры престолов" попали в Сеть
Злой муж зашипел на Нетребко
"Взрывная блондинка" стала лидером российского кинопроката
Где зарождалась Россия
Шоу-бизнес

Зачем Малахову скандал с увольнением

Первый канал может остаться без лица
Общество

МИД России встал на защиту украинского летчика-героя

Александр Акопов получил официальное приглашение от дипломатического ведомства
Шоу-бизнес

Куда пропала Ирина Понаровская

Певица обратилась к поклонникам

Общество

В редакцию телеканала пробралась опасная змея (видео)

Гостью укротили вешалкой и пакетом

Гороскоп

Любовный гороскоп на август
Бизнес-гороскоп на август 2017 года
Астрологический прогноз с 31 июля по 6 августа
Особенная связь с молодым любовником изменила Апину

Фоторепортажи

Кейт Миддлтон с "тарелкой" на голове покорила мир моды
Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации
Похудевшая Нетребко побила Киркорова
Алла Пугачева насмешила комичным видом в Баку

Спорт

Роналду удивил суд нелепыми оправданиями
Футболист забил невероятный гол в свои ворота (видео)
Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео

Регионы

В промзоне спасли увязших в гудроне щенков (видео)
Синоптики необычно пожаловались Путину на мизерные зарплаты
Санкт-Петербург залило кипятком (видео)
Бродившая неделю по тайге девочка найдена живой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru