Алексей Панин показал забавное видео.

Артист, пару лет назад уехавший из России, стал известен широкой публике в конце 90-х – начале 00-х благодаря фильмам "Жмурки", "Даун Хаус", "ДМБ". Однако популярность в интернете он получил из-за сомнительных видео с животными и неожиданными частями тела в интимных местах. Правда, достоверно неизвестно, действительно ли на тех кадрах был Алексей Панин, однако шутки на эту тему уже давно ушли в народ.

Видимо, артист решил тоже немного поюморить. В итоге в Сеть попало еще одно видео Панина с собакой. На кадрах, которые, судя по всему, снимает дочь актера, видно, что они находятся в ветеринарной клинике, и у артиста в руке лежит небольшое животное.

Причиной веселья стало то, что Алексей Панин случайно зацепился джинсами за стул и встал на ноги вместе с ним. Актер смеется и шутит на эту тему, пока собака трясется в его руках.

Напомним, не так давно на актера завели уголовное дело. После этого артиста, проживающего в Испании, объявили в розыск, а в его московской квартире прошли обыски.

СК считает, что актер оправдывал и публично призывал к осуществлению террористической деятельности. Это связано с инцидентом на Крымском мосту осенью прошлого года. Тогда это событие Алексей Панин освещал в своих социальных сетях.