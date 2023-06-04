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В Сеть попало еще одно видео Панина с собакой

В Сеть попало еще одно видео Панина с собакой
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Алексей Панин показал забавное видео.

Артист, пару лет назад уехавший из России, стал известен широкой публике в конце 90-х – начале 00-х благодаря фильмам "Жмурки", "Даун Хаус", "ДМБ". Однако популярность в интернете он получил из-за сомнительных видео с животными и неожиданными частями тела в интимных местах. Правда, достоверно неизвестно, действительно ли на тех кадрах был Алексей Панин, однако шутки на эту тему уже давно ушли в народ.

Видимо, артист решил тоже немного поюморить. В итоге в Сеть попало еще одно видео Панина с собакой. На кадрах, которые, судя по всему, снимает дочь актера, видно, что они находятся в ветеринарной клинике, и у артиста в руке лежит небольшое животное.

Причиной веселья стало то, что Алексей Панин случайно зацепился джинсами за стул и встал на ноги вместе с ним. Актер смеется и шутит на эту тему, пока собака трясется в его руках.

Напомним, не так давно на актера завели уголовное дело. После этого артиста, проживающего в Испании, объявили в розыск, а в его московской квартире прошли обыски.

СК считает, что актер оправдывал и публично призывал к осуществлению террористической деятельности. Это связано с инцидентом на Крымском мосту осенью прошлого года. Тогда это событие Алексей Панин освещал в своих социальных сетях.

4 июня 2023, 17:41
Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как менялся Алексей Панин

Одним из первых крупных появлений Алексея Панина в кино стала роль Пысы во всенародно любимой картине "ДМБ".
В военном фильме "В августе 44-го..." актер сыграл водителя грузовика Борискина.
Более масштабную роль - сержанта Кости Мамочкина - досталась ему в картине "Звезда".
Еще раз надел военную форму времен Великой Отечественной войны актер надел в 2009 году на съемках фильма "И была война".
В картине "Сивый Мерин" Панин сыграл главную роль капитана Яшина.
А во втором сезоне сериала "Сыщик районного масштаба" он воплотил на экране образ Сереги Кошкина.
Не чужд Алексей Панин и романтики, что доказывает его роль в драме "И все-таки я люблю...".
Во второй части ленты "Четыре таксиста и собака" Алексей Панин сыграл Мачо.
Сейчас Алексей Панин больше известен по скандальным заголовкам, регулярно появляющимся в СМИ. однако это не значит, что он перестал сниматься. На YouTube появилось его шоу "Хайповости", где в непринужденной манере актер рассказывает о последних событиях в России и мире.

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