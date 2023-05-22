МВД объявило Панина в розыск по уголовной статье

Алексей Панин не смодет вернуться в Россию без последствий. На родине его ждет уголовная статья.

Скандального российского актера Алексея Панина объявили в розыск по уголовной статье. Карточка актера появилась в базе данных розыска МВД, сообщает телеканал "360".

"Панин Алексей Вячеславович, 20 сентября 1977 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в отношении актера Алексея Панина в России возбудили уголовное дело после публикации о теракте на Крымском мосту, пишет "Царьград". СК посчитал, что актер оправдывает и публично призывает к осуществлению террористической деятельности. В России Панину грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, Алексей Панин уже несколько лет живет с дочерью в Испании. Из России актер уезжал с тяжелым сердцем, потеряв всякий смысл на жизнь в родных краях. В Испании он купил недвижимость, после чего получил американскую визу. В прошлом году Панин обхамил своих соотечествеников и заявил о ненависти к России и россиянам.

В Испании Алексей Панин продолжает публиковать провокационные тексты и фотографии, демонстрируя девиантное поведение и высмеивая традиционные моральные ценности.

Судя по публикациям в соцсетях, сейчас актер Алексей Панин находится в Испании. После возвращения из США готовится выйти на сцену 27 мая.