Психолог оценила будущее отношений Асмус с похожим на отца возлюбленным

Свадьбы актрисы: Чиповская вышла замуж Тесты Волочкова оконфузилась в праздничный день Игры Сонник

Топ новостей недели

"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точкаВ истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка

Лента новостей

Вторник 20 июня

14:20На севере Москвы иномарка влетела в бетонный блок 13:40"Бывают нервные срывы": Появились свежие данные о состоянии Костомарова на реабилитации 13:20Психолог оценила будущее отношений Асмус с похожим на отца возлюбленным 13:00Съемки шоу Малахова обернулись скандалом с группой "Божья коровка" 12:40В Москве столкнулись рейсовый автобус и грузовик 12:20Квартиры с каким ремонтом хуже продаются 12:00"Много не трачу": солистка "Тутси" Ирина Ортман рассказала о своих домах и доходах 11:40"Худший сезон": Россияне обвинили Бузову в подсуживании на шоу "Звезды в Африке" 11:20"Сейчас заплачу": Бузова объяснила свое решение отказаться от любимой собаки 11:00"Буду жить меньше": 25-летняя Чеботина впервые сообщила о сокращающем ее дни факторе 10:40Как две капли: в избраннике Асмус разглядели сходство с ее отцом 10:00Если нет кондиционера: как охладить комнату своими силами 09:40ГК "Самолет" покупает застройщика "МИЦ" 09:30"Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем 09:20"Ситуация была критическая": Жена Леонова-Гладышева раскрыла его состояние после травмы головы 09:00Обнародованы цены 2023 года на строительство частного дома 08:40Психолог назвала 9 признаков манипулятора 08:20Врач назвал продукты, которые помогают снизить уровень холестерина 08:00Жена Прилучного восхитила фигурой после родов 06:39В Сети опубликовали тизер 2 сезона "Игры в кальмара" 04:08Самые доступные квартиры с террасами 02:36Как избежать выгорания и поддерживать ресурсное состояние – советы эксперта 00:14"Новость!": Высказывание Харламова спровоцировало разговоры о расставании с возлюбленной 22:44"Прививки не защищают": врач о побочном эффекте коронавируса 21:56Назван самый опасный день недели 21:30От сторожа до мужа Наташи Королевой: как Тарзан пришел к успеху и славе 21:24В Госдуме заговорили о возврате переходов на летнее время: зачем, и примут ли законопроект 21:00"Освободить место для чего-то нового": Киркоров распродает свои личные вещи 20:30"На детях звезд природа отдыхает": Михаил Ширвиндт не оправдал надежд 20:00Богатые и бедные: статистика доходов по регионам России вызывает опасения 19:43Оксана Акиньшина: скандалы, романы и исчезновение 18:20По следам Бабкиной и Гора: плюсы и минусы гостевого брака 18:00"Один из лучших в стране": бывший солист "Землян" о смерти знаменитого гитариста 17:40"Восстанавливается потихонечку": Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации 17:20Как живет звезда сериала "Рабыня Изаура" 17:00"Она сумасшедшая, что ли?": брат прокомментировал слух об отъезде Дианы Гурцкая в Абхазию 16:40Стакан молока – новый тренд в борьбе за здоровый сон 16:20Дай ума: у могилы основателя "Что? Где? Когда?" Ворошилова молят о помощи 16:00Спасет миллионы: укушенная вдова Этуша сообщила о действенном бесплатном средстве против заразы 15:40Россиянам дали совет по сохранению здоровья в жаркую погоду 15:20Россиянин продает банный комплекс в качестве постоянного жилья 15:00Врач-инфекционист назвала 3 главных "летних" болезни 14:40Исследование длиной в 37 лет: "совы" живут меньше "жаворонков" 14:20"Была пара моментов": помощница Краско раскрыла тайну отношений с актером 13:40Ольгу Бузову раскритиковали за исполнение хита Ильи Лагутенко 13:20Секретная свадьба Анны Чиповской: кто стал избранником актрисы 13:00"Дни рождения перестают быть в радость": как живет 82-летняя Елена Камбурова 12:40BYD Tang: Что автопром китайский нам готовит 12:20"Семейное видео": Поклонников удивили кадры Билана с повзрослевшим сыном 12:00"Не до вечеринок": Киркоров затеял ремонт в своей роскошной квартире
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Психолог оценила будущее отношений Асмус с похожим на отца возлюбленным

Психолог оценила будущее отношений Асмус с похожим на отца возлюбленным
156

Недавно Кристина Асмус показала миру своего нового возлюбленного.

После развода с Гариком Харламовым звезда "Текста" долгое время хранила свою личную жизнь в тайне. Ей приписывали романы с коллегами по творческому цеху, но она предпочитала отмалчиваться. И только недавно Кристина Асмус решила явить миру свою новую любовь!

Избранником белокурой актрисы стал Роман Евдокимов. Именно с ним экс-супруга комика стала публиковать в соцсетях романтические кадры. На днях звезда показала еще одного дорогого мужчину – своего отца. А также поделилась откровением о том, что в детстве ей не хватало родительской заботы, а папа никогда не проявлял к ней нежность.

Интересно, что, взглянув на снимок родственника Кристины Асмус, поклонники нашли поразительное сходство с ее новым возлюбленным. Журналисты решили пообщаться на этот счет с психологом, чтобы понять, почему звезда завела отношения с мужчиной, похожим на отца. Наталья Искра в разговоре с Пятым каналом заверила, что это нормальная практика.

Свидетельствует она о том, что папа является прообразом для дальнейших отношений. Женщина может искать в мужчинах черты, которые восхищали ее в родственнике. Или же она пытается повторить свою семейную историю. Психолог также оценила будущее отношений с похожим на отца возлюбленным.

"Когда выбирается полная ксерокопия, то это подсознательно выбираются идеальные образы из детства. И тогда ожидается от этого мужчины, соответственно, поведение, которое будет близко к отцовскому", – отметила специалист об отношениях Кристины Асмус.

20 июня 2023, 13:20
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

Как две капли: в избраннике Асмус разглядели сходство с ее отцом
Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

"Бывают нервные срывы": Появились свежие данные о состоянии Костомарова на реабилитации

"Бывают нервные срывы": Появились свежие данные о состоянии Костомарова на реабилитации
Недавно публику обрадовали новости о том, что здоровью попавшего в больницу Романа Костомарова ничего не угрожает. Вся страна продолжает переживать за олимпийского чемпиона, который еще в январе этого года попал в больницу.

Съемки шоу Малахова обернулись скандалом с группой "Божья коровка"

Съемки шоу Малахова обернулись скандалом с группой "Божья коровка"
Конфликт разгорелся из-за того, что коллектив группы "Божья коровка" и организаторы передачи не сошлись во мнениях. Скандалы на съемках телепередач – явление довольно частое.

"Много не трачу": солистка "Тутси" Ирина Ортман рассказала о своих домах и доходах

"Много не трачу": солистка "Тутси" Ирина Ортман рассказала о своих домах и доходах
22 июля певица Ирина Ортман отметит 45-летие. Накануне юбилея с солисткой группы "Тутси" на премьере фильма "Мальдивы подождут встретился корреспондент "Дни.ру". Конечно, когда смотришь на роскошную Ортман, то даже не верится, что ей идет уже пятый десяток лет – на вид не больше 20.

"Худший сезон": Россияне обвинили Бузову в подсуживании на шоу "Звезды в Африке"

"Худший сезон": Россияне обвинили Бузову в подсуживании на шоу "Звезды в Африке"
Ольге Бузовой пришлось оправдываться после финала программы "Звезды в Африке". Шоу "Звезды в Африке" стало одним из самых популярных на российском телевидении.

"Сейчас заплачу": Бузова объяснила свое решение отказаться от любимой собаки

"Сейчас заплачу": Бузова объяснила свое решение отказаться от любимой собаки
Ольге Бузовой, кажется, приходится многим жертвовать ради своей карьеры. Экс-звезда "Дома-2" достигла небывалых успехов в карьере.

Выбор читателей

18/06Вск"Мы с Прохором": Волочкова и Шаляпин стали парой 19/06Пнд"Очень умный": названа причина возвращения Диброва на экраны после увольнения с Первого 18/06Вск"Это новая реальность": Боярская поделилась большой радостью 20/06Втр"Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем 18/06ВскРулетики по-царски по рецепту Надежды Кадышевой 18/06Вск"Ходили на прогулку": мать онкобольной Заворотнюк вывела наследницу