Как две капли: в избраннике Асмус разглядели сходство с ее отцом

Подписчики заметили, насколько сильно избранник и родитель актрисы похожи внешне.

Кристина Асмус входит в число знаменитостей, которые активно ведут социальные сети. Она регулярно балует поклонников новыми снимками и историями из жизни. Однако за последние недели откровенность актрисы в блоге вышла на какой-то новый уровень.

После развода с Гариком Харламовым, прогремевшем в 2020 году, Кристина Асмус перестала посвящать публику в свои любовные дела. Несколько лет знаменитость скрывала личную жизнь, давая понять, что ее сердце занято. Впрочем, внимательным фанатам быстро удалось раскрыть имя возлюбленного звезды "Текста". Многие догадывались, что блондинка встречается с коллегой Романом Евдокимовым, но официально эта информация не подтверждалась.

Лишь пару недель назад завеса тайны окончательно пала. Кристина Асмус и ее избранник перестали скрывать свои чувства и начали публиковать в соцсетях романтические снимки. А теперь в блоге актрисы появилось новое откровение. Знаменитость опубликовала снимок из домашнего архива, на котором она запечатлена маленькой вместе с отцом и младшей сестрой, и рассказала о своем детстве.

Кристина поделилась с поклонниками, что в детстве ей не доставало родительской любви. По словам Асмус, отец никогда не проявлял к ней нежность, тем не менее она всегда восхищалась им и чувствовала его заботу. Многих подписчиков задел за живое трогательный пост артистки. Однако лишь особенно внимательные заметили на снимке интересную деталь.

Увидев отца Кристины в молодости, пользователи осознали, что ее нынешний возлюбленный похож на него как две капли воды. "А папа с Ромой как похожи между прочим", – отметил коллега по цеху актрисы Талгат Баталов. После этого комментария в любовнике Асмус разглядели сходство с ее отцом не только поклонники, но и она сама. "Слушай, а точно!! Не думала об этом", – написала артистка.