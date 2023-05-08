Были вместе 16 лет: беглянке Литвиновой сообщили о смерти любимого партнера в России

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Похороны Валентина Юдашкина Игры Сонник

Топ новостей недели

Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка ЮдашкинаМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина "Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти ЮдашкинаК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина Перебрался за океан: Алексей Панин покинул ИзраильПеребрался за океан: Алексей Панин покинул Израиль

Лента новостей

Понедельник 8 мая

17:30Были вместе 16 лет: беглянке Литвиновой сообщили о смерти любимого партнера в России 16:18Петросян выступил с обращением после информации о кровотечении изо рта: Постарел 15:50"Совсем ку-ку?": укатившая из России Волочкова выставила перед людьми голую грудь 14:32Татьяна Васильева раздает квартиры как пирожки 14:28В Москве горит многоквартирный дом 14:13"Убегай из России": скандалист Гордон* посоветовал политику Тюльпанову бежать за бугор 14:11Лена Катина из "Тату" поразила жаркими танцами на позднем сроке беременности 13:25"Он проигрывал эту игру": после смерти талант Юдашкина втоптали в грязь 12:01Пережившая непростой период Бабкина покинула Москву 11:54От подмышек до мошонки: Шифрин о способе избавления от лобковых вшей 08:06Бритье ног и армейские платья: Как Великая Отечественная война изменила стиль советских женщин 06:39В Китае под водой сняли на видео пугающее существо из слизи с 24 глазами 04:24Как вас обманывают в ювелирных магазинах 02:25В Югре лося спасли от медведя – видео 00:48Советы перед майскими праздниками: как лимон спасет от опьянения 22:03Танцы, "Авито" и "Госуслуги": россияне ищут новые способы знакомства после ухода "Тиндера" 20:09Хвостатое существо без конечности попало на видео в Калининграде 18:15"Гонения и репрессии": Башмет объяснил страх артистов ехать в Россию 18:11"Плевать": Панин высказался после возбуждения уголовного дела за оправдание терроризма 17:06Дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о пережитом насилии: Было настоящей трагедией 16:41Сверкнувшая идеальной фигурой Волочкова ответила завистникам: Из своих трущоб пишите своим детям 16:09Москвичка отнесла в полицию набитую деньгами куртку 15:30Ольгу Бузову застукали на свидании с бывшим 14:26"Е-ху!": снявшая всю одежду солистка "ВИА Гра" въехала в номер подруги верхом на голом Витасе 14:10Не сдержался: Александр Гордон попал в скандал на Первом канале 13:25"Решила ничего не отменять": Молодая жена Прилучного работала даже во время схваток в роддоме 13:01"Ушел от нас": Орбакайте оплакивает смерть близкого друга 12:48Печальная новость: скончался актер из "Убойной силы" 12:33Бедный Юдашкин: москвичи обсуждают странности скандальных похорон кутюрье 12:19Состоится ли концерт "Би-2" в "Лужниках" 12:09Полицейского поймали на взятке коньяком 11:33Ведьма и божий одуванчик на отдыхе: во что нейросети превратили пришедшую на похороны Пугачеву 11:23"Бабушка": 49-летнюю Миронову отправили няньчиться с внуком 11:12Стало известно о закрытии Малого драматического театра 08:03Гороскоп на неделю с 8 по 14 мая 2023 года 06:31Самые распространенные ошибки в сексе: о чем многие забывают? 04:07Как огурцы могут вылечить геморрой? Заключение проктолога 02:03"Очаровательно": романтические отношения оленя и кошки попали на видео 00:23Как связаны диабет и прием кефира? 22:35Как избавиться от блоков и зажимов 20:09"Он идеальный": политик Тюльпанов сдал певца SHAMAN с потрохами 19:41Крушение карусели с людьми в Оренбурге сняли на видео 19:01Золото, бриллианты и шампанское: как прошла роскошная коронация Карла III 18:20"Одна тут, вторая там": приехавшую на кладбище Пугачеву высмеяли 18:00Попавший в ДТП водитель сбил предупреждающий об опасности знак 17:30Откровенные фото звезды сериала "Воронины" слили в Сеть 17:00Первые кадры с места взрыва машины Захара Прилепина 16:20Что известно о проблемах Крида с налогами 15:40Массовая авария на КАД попала на видео 14:36Селфи на фоне покойника: похороны Юдашкина превратился в бенефис Пугачевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Были вместе 16 лет: беглянке Литвиновой сообщили о смерти любимого партнера в России

Были вместе 16 лет: беглянке Литвиновой сообщили о смерти любимого партнера в России
44

Печальная новость пришла из Санкт-Петербурга: на 82-м году жизни не стало Сергея Дрейдена. СМИ пишут о нем как о "звезде фильма "Папа", но это не совсем точно – там у него была только эпизодическая роль.

Звездой он был в фильмах "Окно в Париж", "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину". А театралы знают его по главной роли в постановке Андрея Могучего " Три толстяка. Эпизод 7. Учитель". Причем ближайший спектакль с его участием должен был состояться 31 мая. И все билеты на сайте БДТ им. Товстоногова проданы...

А столичная публика помнит Сергея Дрейдена по роли Леонида Гаева – дворянина, помещика, родного брата главной героини Любови Раневской в спектакле Адольфа Шапиро "Вишневый сад". Он шел в Художественном театре с 2004 по 2020 годы. Дрейден специально приезжал каждый раз из Петербурга, чтобы сыграть на сцене с Ренатой Литвиновой, на которую и ставился изначально спектакль.

Ренате уже сообщили о смерти любимого партнера. Но на похороны она вряд ли приедет.

Напомним, что после событий 24 февраля 2022 года многие звезды покинули родные палестины. Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. А Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции.

8 мая 2023, 17:30
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Литвинова у гроба рассказала о трагедии старой актрисы

Фото Александра Иванишина
Фото Александра Иванишина
Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

По теме

"Многие уже поняли трагичность своего положения": Михалков об уехавших звездах
Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

Петросян выступил с обращением после информации о кровотечении изо рта: Постарел

Петросян выступил с обращением после информации о кровотечении изо рта: Постарел
Евгений Петросян вышел на связь с поклонниками. На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что юмориста госпитализировали в одну из московских клиник и поместили в отделение реанимации.

"Совсем ку-ку?": укатившая из России Волочкова выставила перед людьми голую грудь

"Совсем ку-ку?": укатившая из России Волочкова выставила перед людьми голую грудь
Анастасия Волочкова убежала на моря. Артистка обожает отдыхать на Мальдивах.

Лена Катина из "Тату" поразила жаркими танцами на позднем сроке беременности

Лена Катина из "Тату" поразила жаркими танцами на позднем сроке беременности
Лена Катина устроила жаркие танцы на сцене в последние недели беременности, пока фанаты с тревогой ждут ее родов. 38-летняя экс-солистка группы "Тату" Лена Катина, которая этим летом станет мамой во второй раз, не перестает радовать своих поклонников новыми выходками.

"Он проигрывал эту игру": после смерти талант Юдашкина втоптали в грязь

"Он проигрывал эту игру": после смерти талант Юдашкина втоптали в грязь
Бывший главред глянца Алена Долецкая высказала свое мнение. Валентин Юдашкин умер 2 мая.

Пережившая непростой период Бабкина покинула Москву

Пережившая непростой период Бабкина покинула Москву
Надежда Бабкина решила сменить обстановку. Артистка много работает, посвящает много времени своему театру, а также семье.

Выбор читателей

07/05ВскБедный Юдашкин: москвичи обсуждают странности скандальных похорон кутюрье 06/05Сбт"Одна тут, вторая там": приехавшую на кладбище Пугачеву высмеяли 08/05ПндКак вас обманывают в ювелирных магазинах 07/05ВскВедьма и божий одуванчик на отдыхе: во что нейросети превратили пришедшую на похороны Пугачеву 06/05Сбт"Он идеальный": политик Тюльпанов сдал певца SHAMAN с потрохами 07/05ВскНе сдержался: Александр Гордон попал в скандал на Первом канале