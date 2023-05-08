Были вместе 16 лет: беглянке Литвиновой сообщили о смерти любимого партнера в России

Печальная новость пришла из Санкт-Петербурга: на 82-м году жизни не стало Сергея Дрейдена. СМИ пишут о нем как о "звезде фильма "Папа", но это не совсем точно – там у него была только эпизодическая роль.

Звездой он был в фильмах "Окно в Париж", "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину". А театралы знают его по главной роли в постановке Андрея Могучего " Три толстяка. Эпизод 7. Учитель". Причем ближайший спектакль с его участием должен был состояться 31 мая. И все билеты на сайте БДТ им. Товстоногова проданы...

А столичная публика помнит Сергея Дрейдена по роли Леонида Гаева – дворянина, помещика, родного брата главной героини Любови Раневской в спектакле Адольфа Шапиро "Вишневый сад". Он шел в Художественном театре с 2004 по 2020 годы. Дрейден специально приезжал каждый раз из Петербурга, чтобы сыграть на сцене с Ренатой Литвиновой, на которую и ставился изначально спектакль.

Ренате уже сообщили о смерти любимого партнера. Но на похороны она вряд ли приедет.

Напомним, что после событий 24 февраля 2022 года многие звезды покинули родные палестины. Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. А Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции.