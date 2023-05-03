"Семь лет тюрьмы": показавший голый зад на святой земле Панин круто поплатился

Свободолюбивый Алексей Панин лишился самого дорогого.

Российский актер Алексей Панин уже несколько лет живет в Испании, куда сбежал из надоевшей ему России вместе с дочерью. Артист не устает критиковать и поливать грязью своих бывших поклонников и российских журналистов, а также открыто выражать свою антипатриотическую позицию. В одной из своих публикаций Панин даже оправдывал теракт на Крымском мосту. Не удивительно, что после всего негатива опального Панина возненавидели на родине.

По данным СМИ, в оношении Алексея Панина возбудили уголовное дело за оправдание теракта на Крымском мосту. Теперь если актер вдруг надумает вернуться на родину, как Алла Пугачева, его могут арестовать сразу в аэропорту. И грозит Панину до семи лет лишения свободы.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в рамках уголовного дела в квартиру Алексея Панина пришли с обысками. Но как выяснилось, квартира продана, и никаких вещей Панина там нет, а сам актер сейчас находится на гастролях в США.

Звезда фильма "Жмурки" рассказал, что его гастроли в Израиле закончились, и он двинулся дальше. В США Алексей Панин обещал встретиться с известным режиссером, посетить Сан-Франциско и Лас-Вегас.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что прилетевший в Израиль Алексей Панин показал на глазах у всех голый зад. За это его раскритиковали подписчики.