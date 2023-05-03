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Среда 3 мая

19:20"Все закончилось": Стало известно об уходе истерзанной болезнью Долиной 18:20"Семь лет тюрьмы": показавший голый зад на святой земле Панин круто поплатился 17:40"Поработила всю страну": прилетевшая в Москву Пугачева сделала всех своих бывших одной семьей 17:00"Божие благословение!": Ольга Кормухина сообщила о рождении дочери 16:40"Наплевать на него!": Ковальчук поставила крест на распухшем донельзя Харламове 16:20"Не каждая мама на это решится": Прилучный и Брутян отказались от новорожденного малыша 16:00"Уйдет вслед за ними": кого зовут покойники Зайцев и Юдашкин 15:40Похороны в Москве: Пугачеву доставили из Израиля после страшной новости о смерти 15:20"Нами манипулируют": почему друзья и родные высасывают энергию 15:00"Операция является ювелирной": застрявшему задом Киркорову отрезали болтающийся стыд 14:40Ничего не соображал и почти не двигался: щемящие предсмертные кадры ухода Зайцева 14:22Врачи не успели: Алексея Панина не стало в Израиле 14:06"Муж выгоняет": Наплодившую семеро по лавкам Костенко настигла участь брошенки Бузовой 13:40"Сделал все, что мог": объявлено о завершении карьеры Димы Билана 13:20"Не выдержал организм": Резко побелевший Винокур отправился на небеса 13:00Вдали от обезумевшей толпы: печальные новости о похоронах Зайцева 12:40Развод тяжело ранит: Чумаков отверг пузатую Ковальчук ради губастой фанатки 12:20"Валя чувствовал": Стриженова припала губами к покойному Юдашкину 12:00Замешаны чиновники? Черные риелторы придумали новую схему обмана 11:40"Я должна разорвать эту связь": Муцениеце разрыдалась из-за ребенка Прилучного и Брутян 11:20Адептам Чубайса жестко дали по рукам: готовится новый запрет 11:00"И этому дала": Мужик засунул головку между ног раскоряченной Волочковой под камерой 10:34К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина 10:26Баснословная сумма: сколько Самойлова и Джиган вбухали в роскошное жилье 10:00"Замечательный прием": заглянувший к Пугачевой Панин вылизал язычком нежную дырочку 09:40Анастасию Заворотнюк окружила толпа: скончалась звезда сериала "Моя прекрасная няня" 09:20"Хочет еще детей": Напускавший в пробирку Петросян осчастливил молодую жену 09:00"Бездомный алкаш": Кравец пристыдила родных за издевательство над трупом бедолаги Зайцева 08:40"Состоит из лозунгов и подмены понятий": наваливший в штаны SHAMAN вышел в люди с душком 08:20Тело не хотят показывать: Объявившегося покупателя замка Пугачевой стерли с лица земли 08:00В Новой Москве растет доля жилья с отделкой 06:10Почему власти решили раздать деньги россиянам: объяснил эксперт 04:24"Мистика": Светлаков и Дружко вляпались в бесовщину и проклятия 02:13Две трети россиян верят в рост цен на жилье 01:07"Бил ребенка и подстраивал ДТП": властная мать из Твери вынудила сына уничтожить его жену 00:04"У меня герпес": мерзкий поцелуй Олешко с мужиком вызвал оторопь 22:00Ефремов о патриотизме в шоу-бизнесе: Важно не превращаться в крыс 21:20Зепюр Брутян родила Павлу Прилучному ребенка 21:00"Раз – и ушел!": почему смерть тяжелобольного Юдашкина стала потрясением для страны 20:40"Звериный аппетит!": сияющую от счастья Собчак поздравляют с беременностью 20:20Правда о Юдашкине всплыла после его смерти: каким он был на самом деле? 20:00Счета заблокированы: у сбежавшей за границу Самойловой серьезные проблемы 19:40Торгующая пельменями Гузеева дала совет оставшемуся без штанов Диброву 19:20"Что-то случилось": Утяшева высказалась о разводе с Волей 19:00"Умирает элита": кто уйдет следующим после Юдашкина и Зайцева? 18:40"Сгорела на ***": в аккаунте Муцениеце сообщили о трагедии на съемочной площадке 18:20"26 миллионов рублей в день": Екатерина Андреева рассекретила сумасшедшие доходы 18:00Лохматую и с кровавым лицом Цымбалюк-Романовскую нашли под забором 17:40От первой коллекции до последнего вздоха: Каким был Валентин Юдашкин 17:20Где Бузовой сделали предложение: названо место
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"Семь лет тюрьмы": показавший голый зад на святой земле Панин круто поплатился

"Семь лет тюрьмы": показавший голый зад на святой земле Панин круто поплатился
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Свободолюбивый Алексей Панин лишился самого дорогого.

Российский актер Алексей Панин уже несколько лет живет в Испании, куда сбежал из надоевшей ему России вместе с дочерью. Артист не устает критиковать и поливать грязью своих бывших поклонников и российских журналистов, а также открыто выражать свою антипатриотическую позицию. В одной из своих публикаций Панин даже оправдывал теракт на Крымском мосту. Не удивительно, что после всего негатива опального Панина возненавидели на родине.

По данным СМИ, в оношении Алексея Панина возбудили уголовное дело за оправдание теракта на Крымском мосту. Теперь если актер вдруг надумает вернуться на родину, как Алла Пугачева, его могут арестовать сразу в аэропорту. И грозит Панину до семи лет лишения свободы.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в рамках уголовного дела в квартиру Алексея Панина пришли с обысками. Но как выяснилось, квартира продана, и никаких вещей Панина там нет, а сам актер сейчас находится на гастролях в США.

Звезда фильма "Жмурки" рассказал, что его гастроли в Израиле закончились, и он двинулся дальше. В США Алексей Панин обещал встретиться с известным режиссером, посетить Сан-Франциско и Лас-Вегас.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что прилетевший в Израиль Алексей Панин показал на глазах у всех голый зад. За это его раскритиковали подписчики.

3 мая 2023, 18:20
Алексей Панин. Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Телеграм-канал Mash• Требует проверки

Фоторепортаж

Калашникова спелась с Паниным

Митя Фомин считается знатным модником.
Елена Ханга была рада встрече с Анной Калашниковой. А компанию дамам составил американский миллионер Джеймс Гольдштейн.
Лариса Долина выбрала модный принт и молодежный look.
Алексей Панин удивился: Анна Калашникова за вечер поменяла несколько роскошных туалетов.
Актриса Ольга Прокофьева одевается всегда со вкусом.
Анна Калашникова пользовалась повышенным вниманием мужчин.
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