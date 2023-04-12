"Глава псин": совокупляющегося Панина назначили министром по делам домашних животных

Ассимилировавшийся Панин нашел свое место под солнцем.

Несколько лет назад в Сети всплыл ролик, на котором некто, похожий на Алексея Панина, устраивает плотские утехи с девушкой и собакой. Видео транслировали на ТВ, тем самым поставив Панина в весьма щекотливое положение. Сам актер уверял, что это "подстава" от его бывшей жены Юлии, которая якобы мечтала лишить его родительских прав.

Чтобы не говорил тогда Панин, но этот человек на него, действительно, очень похож, а его сексуальные пристрастия вполне могут распространяться и на животных. Так или иначе, спустя много лет за Алексеем Паниным так и тянется шлейф и репутация скандалиста и извращенца, а коллеги из шоу-бизнеса постоянно над ним подтрунивают.

На днях тему освежила в одном из интервью певица Лайма Вайкуле, которая рассказала, что хочет видеть свою подругу Аллу Пугачеву или Максима Галкина* в качестве президента. Неожиданное предложение удивило журналистку Алену Жегалову, которая решила пофантазировать и продолжила ряд новых абсурдных назначений, о которых, вероятно, мечтала бы Лайма. Ведущая ютуб-шоу "Алена, блин!" представила "правительство мечты", состоящее сплошь из отличившихся звезд шоу-бизнеса.

"Если президентом будет Галкин*, то министром обороны наверняка назначат Макса Барских. Светлана Лобода, конечно же, станет министром просвещения, а ее тайным советником наверняка назначат Нателлу Крапивину. Сама Лайма Вайкуле, скорее всего, станет главой счетной палаты, ведь вы наверняка помните ее заявление о том, как она содержала Советский Союз. Ну а министром по делам домашних животных без вариантов назначат Алексея Панина, ну или главой псин, ой, ФСИН. Вот там было бы ему раздолье", – разложила все по полочкам ведущая шоу "Алена, блин!".

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ