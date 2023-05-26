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Пятница 26 мая

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Представшую перед фанатами в шикарном платье Андрееву сравнили с Шамаханской царицей

Представшую перед фанатами в шикарном платье Андрееву сравнили с Шамаханской царицей
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Екатерина Андреева восхитила народ!

Знаменитая ведущая новостей славится своей уникальной способностью – не стареть. Кажется, что время для нее остановилось. Из года в год она будто выглядит одинаково. Звезда остается молодой и получает восхищенные комментарии от поклонников. То же самое произошло и на днях, когда Екатерина Андреева поделилась новым снимком.

Как известно, журналистка души не чает в путешествиях. В свободное от работы время она катается по миру и познает культуру других стран. На этот раз ведущую новостей занесло в Узбекистан. Она успела не только насладиться местной едой, красивыми пейзажами и древней архитектурой.

"Добро пожаловать к нам в гости, Екатерина", – обратились к Андреевой местные, увидев ее новые фотографии и видео.

Брюнетка даже примерила на себя национальный костюм. Когда теледива предстала перед поклонниками в шикарном красном платье, они принялись осыпать ее комплиментами.

"Весь Восток у ваших ног! Королева!", – написали в комментариях пользователи.

Кто-то даже сравнил звезду с Шамаханской царицей: мол, выглядит она в таком наряде очень величественно! Да, и сама ведущая призналась, что будто бы оказалась в выдуманном мире. "Как ожившие сказки "Тысячи и одной ночи", – описала свои эмоции Екатерина Андреева.

26 мая 2023, 08:20
Екатерина Андреева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Среди диких животных: экзотический отдых Екатерины Андреевой

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