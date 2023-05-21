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Воскресенье 21 мая

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Горы меняют цвет: оказавшаяся в древнем городе Андреева поделилась самыми сильными впечатлениями

Горы меняют цвет: оказавшаяся в древнем городе Андреева поделилась самыми сильными впечатлениями
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Екатерина Андреева столкнулась с чудом. Ведущая рассказала о сильных впечатлениях от природного явления.

Екатерина Андреева называет путешествия своей настоящей страстью. Сейчас звезда Первого канала путешествует по Иордании. Намедни знаменитость отправилась на экскурсию по пустыне и оценила красоты древнего города Петры.

По мнению Андреевой, дневная Петра такая же прекрасная, как и ночная. Картине добавляют визуальные образы озаренных солнцем храмом и верблюдов, которые лицезреют идиллию.

Перед встречей с чудом Андреева столкнулась со сложностями. Дело в том, что к храму в скалах ведет дорога из двух тысяч ступенек.

Игра стоит свеч, признается ведущая. Одной из самых удивительных особенностей города является то, что скалы, состоящие в основном из красного песчаника, в зависимости от света постоянно меняют свой облик.

Таким образом, Петра каждый раз выглядит по-разному. "Пустыня Вади-Рам — одна из самых впечатляющих, которые я видела. Отдельное удовольствие — пить бедуинский чай из множества трав в их пещере", — рассказала звезда.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Андрееву впечатлили сумасшедшие доходы бедуинов. Андреевой детально изучала древнеримские монеты. Стоимость некоторых из них достигает суммы в 1.5 миллиона на аукционе. В бедуинских пещерах могут валяться где-то в глубине гротов.

21 мая 2023, 16:11
Акатерина Андреева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Среди диких животных: экзотический отдых Екатерины Андреевой

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