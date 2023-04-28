"Не увидим больше": обуглившую лицо Андрееву турнули с ТВ после пожара

Жизнь Екатерины Андреевой перевернулась на 180 градусов.



После конфликта, который, судя по сплетням, случился между Екатериной Андреевой и руководством Первого канала, знаменитая брюнетка временно осталалась без работы. Однако, спустя некоторое время, все споры были улажены, поэтому брюнетка вновь вернулась к исполнению своих обязанностей.

Тем не менее, по новому соглашению с руководством, свободных часов у нее стало больше. Освободившееся время телеведущая решила посвятить путешествиям. Была она и в Турции, и в Индии, а теперь отправилась в Иорданию.

Посетила она древний город Петра, который предки современных иорданцев вырезали в скалах. После этого Екатерину Андрееву ждала поистине увлекательная встреча, которая подарила ей полное перевоплощение.

Местный бедуин буквально за несколько секунд сделал ей макияж по типу такого, который делают себе женщины в арабских странах: намалевал ей черноту угольком вокруг глаз. Напоследок на обуглившую лицо Андрееву ее стилист завязал большой яркий платок, поставив финальную точку во всем экзотичном образе.

Результатом своего перевоплощения ведущая поделилась в своих блогах: выложила совместный снимок с кардинально изменившим ее бедуином. После пожара, устроенного смайликами-огонечками в ее комментариях, поклонники предложили Екатерине Андреевой не возвращаться на экраны, а и дальше радовать их снимками и видеороликами из путешествий.



"Вот и не увидим больше Екатерину, бедуины украли", – вот так прямолинейно подписчики турнули Екатерину Андрееву с ТВ.





