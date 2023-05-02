"26 миллионов рублей в день": Екатерина Андреева рассекретила сумасшедшие доходы

Екатерина Андреева не зацикливается на деньгах.

Российская телеведущая Екатерина Андреева словно застыла во времени и не стареет с годами. Некоторые даже подозревают, что она сркыла свой настоящий возраст, так как в открытых источниках указаны два разных года рождения: 1961 и 1965-й. В недавнем интервью Андреева заявила, что родилась в 1965 году.

Своей красотой и молодостью Екатерина Андреева обязана правильному образу жизни и постоянно активности. Ведущая обожает путешествовать по экзотическим странам и получать новые впечатления от жизни, что заставляет ее постоянно удивляться и не стареть душой. Конечно, все это отражается на ее моральном состоянии и внешности.

На днях Екатерина Андреева посетила древний город Петра и показала свои свежие фото из бедуинских пещер в скалах. "Археологический парк Петра" является особым памятником культуры и очень впечатлил Андрееву. Ей очень понравилось слушать неспешные истории о древних временах и пить чай на устланном коврами полу.

Не понятно, что удивило Андрееву больше – образ жизни бедуинов или их сумасшедшие доходы. Андреевой понравилось рассматривать древнеримские монетки, некоторые из которых стоят по 1.5 миллиона на аукционе, а в бедуинских пещерах могут валяться где-то в глубине гротов.



"Бедуины богатые люди. В день Петру посещает 5.000 человек. Входной билет стоит 75 долларов и внутри – рестораны, сувениры, чай, кофе, покатаемся на верблюдах и т.д. В среднем выходит 26 миллионов рублей в день", – написала шокированная финансовой стороной жизни бедуинов Андреева.

Ведущая с удивлением отметила, что при всем богатстве деньги для этих людей не имеют особого смысла. Бедуины остались удивительно простыми, радушными, живущими в пещерах и радующихся каждому новому путнику людьми.