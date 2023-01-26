Голова больше бедер: нестареющая Андреева превратилась в великаншу с холодным каменным телом

Екатерина Андреева предстала в пугающем виде.

Люди на протяжении долгого времени спорят: сколько же на самом деле лет российской ведущей Екатерине Андреевой? В открытых источниках указан возраст 57 лет, но поговаривают, что ей гораздо больше. Так или иначе, звезда совершенно не выглядит на свой возраст. А все благодаря регулярному спорту и здоровому питаню. Также Андреева никогда не унывает и старается больше путешествовать.

Ведущая не сходит с экранов российских телезрителей с конца 90-х годов. Андреева почти 25 лет рассказывает людям последние новости. При этом она почти не изменилась за столько лет. Сама ведущая не раз признавалась: красоту надо уметь сохранять, тем более в таком возрасте. Именно это она и доказывает из раза в раз, появляясь на публике.

На днях екатерина Андреева вышла на связь с поклонниками в необычном виде. Она опубликовала селфи на фоне современной статуи в стиле античности. Монумент представлял из себя стройную девушку в бикини и бейсболке, повернутой козырьком назад. Судя по всему, вид статуи вызвал восхищение у Андреевой, которая решила сделать на фонее ее фото. Сама же ведущая выглядела по сравнению со скульптурой великаншей. Ее губы оказались на уроне бедер девушки6 а голова звезды казалась огромной.