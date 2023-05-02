"Можно увидеть человека": внутри беглянки Литвиновой активно развивается плод

Стало известно, что ждет актрису в ближайшее время

С момента отъезда Ренаты Литвиновой за границу прошел год. Пока одни не хотят видеть актрису в России и называют ее беглянкой, другие всерьез переживают за жизнь звезды на чужбине. Оказалось, что волноваться за блондинку повода нет.

Нумеролог Ольга Фисенко составила натальную карту Ренаты Литвиновой и рассказала "Дни.ру" о ее дальнейшей судьбе. Кроме того, специалист раскрыла интересные детали характера знаменитости. Выяснилось, что у актрисы есть мощный внутренний стержень. Этот плод психических качеств и особенностей звезды помогает ей легко справляться с трудностями и осуществлять желаемое.

"Составляя натальную карту актрисы, можно увидеть человека со стальным стержнем внутри. Она точно знает, чего хочет, и идет к своей цели", – раскрыла правду Ольга Фисенко.

В новых жизненных условиях железный стержень внутри Ренаты Литвиновой активно развивается и крепчает. Назло злопыхателям, которые то и дело пророчат звезде крах карьеры, ей удается оставаться на плаву. По словам нумеролога, актрису ждут успехи в профессиональных делах, новые проекты и активная работа. А вот на скорое возвращение знаменитости в Россию рассчитывать не приходится. Если верить положению планет, Литвинова перебралась за рубеж надолго.

"Положение планет показывает, что Рената Литвинова переехала на довольно длительный период своей жизни. В работе должно все складываться хорошо", – заявила специалист.