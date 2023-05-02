"Сейчас свалюсь": после диагноза ВИЧ Билан превратился в скелет

Дима Билан шокировал фанатов.

Пока вся страна отмечала Праздник весны и труда, поклонники шоу "Маска" смогли насладиться невероятным представлением. В минувшее воскресенье на НТВ вышел финал грандиозного музыкального проекта, который закончился весьма неожиданно.

Впервые в истории шоу победу разделила сразу два участника: певцы Дима Билан и Сергей Лазарев. Первый выступал в образе Мамонтенка, а второй – Скорпиона. И, как оказалось, победителю музыкального конкурса "Евровидения" пришлось пойти на серьезные жертвы ради очередного успеха на сцене.

Дима Билан изрядно похудел за время шоу "Маска" или, как сказали бы в народе, превратился в скелет. Артист признался, что за каждый выпуск терял порядка четырех килограммов веса, уточняет Пятый канал. При этом ему пришлось носить один из самых массивных и теплых костюмов на проекте.

По словам певца, одна лишь голова Мамонтенка весила порядка 15 килограммов. Сразу после финального выступления Дима Билан поделился впечатлениями. "Я правда думал, что сейчас свалюсь", – цитирует победителя шоу "Маска" телеканал "360".

Кстати, во время финальной речи исполнитель хита Believe шокировал фанатов, резко прервав председателя жюри Филиппа Киркорова. Дима Билан попросил не сталкивать его лбами с продюсером Яной Рудковской. Об этом сообщает ОСН.

Впрочем, у артиста есть не только творческие проблемы. Некоторое время назад он рассказал про любимого кота Соломона, которому поставили диагноз ВИЧ. Благо, Дима Билан оказался весьма ответственным человеком и сделал все, чтобы облегчить жизнь тяжелобольного питомца.