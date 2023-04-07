"Становится опасным": Врач предрек печальный финал Билану после диагноза ВИЧ

Недуг Димы Билана бьет по всем органам.

В прошлом году вся Россия начала переживать за здоровье победителя "Евровидения". Певец оказался в больнице, где перенес сложную операцию. Позже он объяснил, что были сложности с пищеварительной системой. Но это не единственные проблемы со здоровьем в жизни артиста. В одно время Дима Билан откровенно рассказал поклонникам о ВИЧ.

К счастью, опасная болезнь не у самого артиста, а у его кота Соломона, которого он подобрал на улице. Исполнитель хита "Невозможное возможно" оказался очень ответственным хозяином и сделал все, чтобы пушистый друг смог спокойно жить с неизлечимым недугом. "Я своего лечу, вожу на терапию", – рассказывала звезда.

Пока в жизни Дима Билана все налажено, а кошачий ВИЧ – единственное, что его беспокоит, журналисты решили вспомнить про еще одну его проблему, которая осталась в прошлом. В СМИ внезапно появилась статья об алкоголизме третьей стадии у певца – о нем он публично рассказал еще в 2021 году и заверил, что распрощался с пагубной привычкой.

"В таком состоянии человек становится опасным для окружающих и в первую очередь для себя", – пишут авторы статьи о канувшем в лету недуге артиста.

В тексте также было дано мнение врача на этот счет. И, читая его, хочется порадоваться за победителя "Евровидения", который избавился от алкоголизма. Ведь медик предрек ему печальный финал в виде проблем со многими органами.

"При регулярном употреблении алкоголя развиваются болезни сердца, печени, сосудов и почек", – говорится в тексте о Диме Билане.

