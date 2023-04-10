Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в ГерманиюВрачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию "Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли"Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили векиПогасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки "Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами

Лента новостей

Понедельник 10 апреля

08:40Дикий рис со сливочным маслом: рецепт от Ляйсан Утяшевой 08:25"Сожаление и разочарование": Резник размазал предавших Отечество звезд 08:20Перебор. Чем чреваты частые пластические операции 08:00Тренд на непереносимость глютена: как маркетологи делают деньги на доверчивых россиянах 06:01Просто страсть: Как понять, что вы не любите? 04:35Выдра попалась на оптической иллюзии падения воды (видео) 02:26Возьмите ребенка с собой на йогу! Что такое детская йога и для чего она нужна вашему ребенку? 00:02День Иллариона: что нельзя делать в праздник 10 апреля 22:39"Нет сил бороться": угасшие из-за депрессии звезды шоу-бизнеса 21:1210 случайных фото кошек, снятые фотографом в разных концах света 20:03Как преодолеть паническую атаку: совет психолога 17:51Погрузились в молчание: в последний день Меладзе был окружен близкими и цветами 17:46Тест: угадай фильм по культовому наряду 17:22"Встречали и били рожу": предателя Максима Галкина* жестко наказали за длинный язык 16:53"Можете больше не искать": показавшая животик Лолита рассказала о беременности 15:50"Она беременна": отец Киркорова вывел в свет молодуху после новостей о разводе 15:19"Наняла детективов": слетевшая с катушек Бородина вычислила всех любовниц мужа-изменщика 14:58Надевшая траурное платье Кабаева не смогла сдержать улыбку: Я даже не ожидала такого 14:17"Мне так стыдно стало": пихающего за обе щеки Киркорова поймали в интимный момент 13:34Случился рецидив: услышавшая диагноз врача Тодоренко впала в истерику 12:26"Трусы надень": задравшую платье Пугачеву крепко приложили за грязь 12:25Диетолог рассказал о питании при болезнях сердца 11:37"Осталось двое детей": люди рыдают после новости о смерти Ягудина в ДТП в Москве 11:00Омолодившаяся Яковлева предстала с маленьким ребенком: Сын 09:12От какого пластического хирурга лучше уйти 08:24Грязь, вонь и необязательность: 8 причин уехать из Турции 06:14Почему детские салфетки опасны? Мнение эксперта 04:05Гороскоп любви: как разные знаки зодиака чувствуют конец отношений 02:31Бесплодие после 40 лет у мужчин: миф или реальность? 00:07Вербное воскресенье: приметы и традиции 9 апреля 22:17Мода на века: что носили на Руси 800 лет назад и раньше 21:20Сообщившая о разводе Топалову Тодоренко ошарашена вердиктом специалиста 20:21Кудрявцева, Аффлек, Бородина: страдающие от мигрени звезды шоу-бизнеса 19:20Объявлено о возвращении опального Панина в Россию 18:19Басков прилюдно разоблачил скрывающего тайну Пригожина: Молчал 20 лет 18:00"Замуж собралась": рассказавшая о поиске спонсора Боня примерила белое платье 17:30"Это ошеломляюще": вибрато довел взбудораженную Гагарину до полного экстаза 16:40"Некрасивая и рыхлая": разошедшаяся Пугачева публично задрала платье 15:30Десять тысяч долларов: объявлена цена за голову принца Гарри 14:46"Опустилась в глазах": на втянутую в жуткий скандал Долину напали толпой 14:20Вонзился скальпель: над ногой Костомарова вновь склонились хирурги 13:30У разбитого корыта: оставшийся без единой копейки Милохин продает последнее 12:10"Стану мамой": показавшая пузико Семенович призналась в скором рождении малыша 11:00Нешуточные страсти: преобразившаяся Степаненко окружена толпами женихов 10:17Галкин* и Вайкуле: из грязи в князи 08:08Певица Валерия дала рецепт: Медовый напиток для похудения 06:09Квартиры разрешат передавать досрочно 04:24Тест: отгадайте фильм Станислава Говорухина 02:12ЖК с лучшими ценами на жилье с отделкой 00:02"Неуместный член семьи": унизивший короля принц Гарри обрел новых врагов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Сожаление и разочарование": Резник размазал предавших Отечество звезд

"Сожаление и разочарование": Резник размазал предавших Отечество звезд
182

Поэт предрек страшный конец уехавшим

После событий 24 февраля многие звезды покинули родные палестины. Так Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. А Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную. Народная артистка Советского Союза стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт.

Но все эти сбежавшие деятели культуры и искусства очень огорчили патриоты свой Родины Илью Рахмиэлевича Резника. "Я испытываю глубочайшее сожаление и разочарование в этих людях, которых я любил, с которыми мы прошли огромный путь сотворчества", – вздыхает он.

Действительно, для той же Аллы Пугачевой поэт написал более 40 шлягеров. Среди самых известных композиций – "Куда все уходят", "Просто", "Без меня", "Возвращение", "Старинные часы", "Скупимся на любовь", "Усталость, "Звездное лето", "Цыганский хор", "Когда я уйду", "А ты не знал", "Поздно".

"У меня есть песня, которая называется "Не отрекайся от страны", – продолжает Резник. – И в ней отражена моя позиция. У них (уехавших) другая позиция… Кто-то просто совершил ошибку, а кто-то потянулся за материальными благами…"

По убеждению поэта, покинувших Отечество ждет печальная участь. Ибо за границей они никому не нужны! "Я думаю, что многие пожалеют о том, что так поступили. Потому что творческому человеку за границей делать нечего абсолютно. Ну вот дадут они концерт или серию концертов там. Но потом это ведь все кончится. И будет у них тоже разочарование в том, как все обернулось. И будет ностальгия. Потому что свою землю нельзя покидать, что бы ни случилось", – уверен Илья Резник.

10 апреля 2023, 08:25
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Мир новостей"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Праздник во фронтовом блиндаже: в "огоньках" нашли замену Пугачевой и Ротару, поглумились над Фриске и пошутили про патриотизм

Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов

По теме

Зрители ахнули: Резник ошарашил зал грустной новостью о Билане прямо во время концерта

Жены иноагента тут не будет: хит уехавшей из страны Пугачевой Резник отдал молодой певице
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Дикий рис со сливочным маслом: рецепт от Ляйсан Утяшевой

Дикий рис со сливочным маслом: рецепт от Ляйсан Утяшевой
Такая еда полезна и не причинит вреда вашей фигуре. Российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева в свои 37 лет великолепно выглядит и считается одной из самых красивых женщин в российском шоу-бизнесе.

"Нет сил бороться": угасшие из-за депрессии звезды шоу-бизнеса

"Нет сил бороться": угасшие из-за депрессии звезды шоу-бизнеса
Страдания некоторых звезд шоу-бизнеса были так сильны, что лишили их желания бороться. Столкнувшись с диагнозом "депрессия" звезды шоу-бизнеса такие как Дима Билан, Лолита или Джим Керри сжали кулаки для того, чтобы побороть проблему, лишившую их счастья.

Погрузились в молчание: в последний день Меладзе был окружен близкими и цветами

Погрузились в молчание: в последний день Меладзе был окружен близкими и цветами
В Сеть попал снимок, разбивающий сердце. В то время как семейная жизнь Константина Меладзе и Веры Брежневой дала, как уверены многие, трещину, в семье его брата ситуация диаметрально противоположная.

Тест: угадай фильм по культовому наряду

Тест: угадай фильм по культовому наряду
Эти образы навсегда останутся в истории кино! Скорее всего, каждый кинолюбитель может с легкостью узнать любимую картину по какой-нибудь незначительной детали, которая ускользнет от взгляда обывателя.

"Встречали и били рожу": предателя Максима Галкина* жестко наказали за длинный язык

"Встречали и били рожу": предателя Максима Галкина* жестко наказали за длинный язык
Максиму Галкину* путь на родину заказан. После отъезда из России (уже прошло больше года) супруг Аллы Пугачевой гастролирует по всему миру.

Выбор читателей

08/04СбтБасков прилюдно разоблачил скрывающего тайну Пригожина: Молчал 20 лет 08/04Сбт"Стану мамой": показавшая пузико Семенович призналась в скором рождении малыша 08/04СбтВонзился скальпель: над ногой Костомарова вновь склонились хирурги 09/04Вск"Она беременна": отец Киркорова вывел в свет молодуху после новостей о разводе 09/04Вск"Мне так стыдно стало": пихающего за обе щеки Киркорова поймали в интимный момент 09/04ВскОмолодившаяся Яковлева предстала с маленьким ребенком: Сын